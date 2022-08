Lens-Rennes: le RCL leader de Ligue 1, les Bretons dans le dur

Face à des Rennais en manque de réussite, Lens poursuit son très bon début de saison en s'imposant à Bollaert (2-1) et reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 avant le choc PSG-Monaco dimanche soir (20h45).

La fête est toujours aussi belle à Lens. En quête de la première place du classement, les Sang et Or ont remporté ce samedi leur troisième victoire de la saison en battant Rennes à Bollaert (2-1), dans un choc entre deux prétendants à l'Europe. Longtemps privée d'occasions, l'affiche s'est emballée en seconde période et les Lensois ont su faire la différence au bon moment pour mettre à terre les joueurs de Bruno Genesio, en manque de réussite.

>> Revivez Lens-Rennes (2-1)

Fofana et Openda montrent la voie

Ce duel a livré deux matchs dans le même match, avec un premier acte marqué par des duels âpres, une grosse intensité et peu de déchet technique. Seul défaut: les occasions ont cruellement manqué pour les deux équipes, très bien organisées. Au retour des vestiaires, Lens a appuyé sur l'accélérateur et a réussi à faire craquer l'arrière-garde bretonne par l'inévitable Seko Fofana.

Le capitaine lensois a enchaîné les passements de jambes pour effacer Doué et enrouler une frappe petit filet opposé (66e). Poussés par leur public, les hommes de Franck Haise ont fait le break dans la foulée grâce au but de renard de Loïs Openda (70e). En feu offensivement, les Nordistes ont toutefois tremblé défensivement, sauvés par Brice Samba et la traversale. Les Rennais ont finalement trouvé la faille dans le temps additionnel, portés par l'abnégation de Gaetan Laborde (91e), entré en cours de jeu.

Mais l'attaquant n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe, la deuxième de la saison. Les joueurs de Bruno Genesio restent dans le ventre mou du classement, alors que Lens prend provisoirement les commandes de la Ligue 1 avant le choc PSG-Monaco, dimanche soir (20h45).