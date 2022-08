Ligue 1 en direct: Toutes les infos avant la quatrième journée

Retrouvez toutes les informations de la quatrième journée, avec notamment les deux chocs du week-end. Nice accueille l'OM dimanche à 15h dans un derby qui sent déjà la poudre, et Paris recevra Monaco quelques heures (20h45) plus tard pour finir en apothéose.

Les derniers transferts avant la quatrième journée Nicolas Pépé va oficiellement s'engager à Nice dans les prochaines heures. Arkadiusz Milik va quitter l'OM pour la Juventus, il ne sera pas remplacé. Le club phocéen a en revanche accueilli le défenseur de Manchester United Eric Bailly, en prêt. Egalement du côté des attaquants, le Stade Brestois a enregistré la signature d'Islam Slimani, et l'AC Ajaccio celle de Yoann Touzghar. Côté troyen, un renfort de poids arrive puisque Rony Lopes a été prêté par Séville à l'Estac. Christopher Jullien revient en Ligue 1 pour renforcer la défense de Montpellier, en proie à de grosses difficultés.



Le calendrier de la quatrième journée Retrouvez ci-dessous le calendrier complet de la quatrième journée de Ligue 1. Vendredi 26 août 21h : AC Ajaccio - Lille OSC Samedi 27 août 17h: AJ Auxerre - RC Strasbourg 21h: RC Lens - Stade Rennais Dimanche 28 août 13h: FC Nantes - Toulouse FC 15h: FC Lorient - Clermont Foot 63 15h: OGC Nice - Olympique de Marseille 15h: StadeBrestois 29 - Montpellier Hérault SC 15h: ESTAC Troyes - Angers SCO 17h05: Stade de Reims - Olympique Lyonnais 20h45: Paris Saint-Germain - AS Monaco



