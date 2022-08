Lens: "Je ne prendrai pas de décision à la légère", Fofana ne veut pas partir pour partir

Seko Fofana a réagi vendredi aux rumeurs entourant son avenir à Lens. Le milieu ivoirien se sent bien au sein du club nordiste et ne fait pas d’un transfert lors du mercato estival un objectif prioritaire.

Etincelant dans l’entrejeu de Lens en Ligue 1, Seko Fofana a fait l’objet de nombreuses spéculations lors du mercato estival. Annoncé dans plusieurs clubs et notamment au PSG ou à l’Olympique de Marseille, le milieu ivoirien va pourtant bien débuter la saison 2022-2023 contre Brest. A deux jours de la première journée, le joueur de 27 ans a fait preuve d’une belle sérénité et n’a pas semblé perturbé par les rumeurs.

"Je suis très tranquille avec cela. Je ne suis pas le seul à décider dans cette situation. Je suis très tranquille. Tant que je serai ici, je ferai ce que j’ai à faire. Je prends énormément de plaisir, a estimé le Lensois ce vendredi face à la presse. Bon, peut-être que vous avez aussi envie de me voir ailleurs (il esquisse un large sourire) je ne sais pas. Mais aujourd’hui cela se passe très bien et il y a eu des recrues. On a une équipe très complète. Je ne vois pas pourquoi je ne devrais penser qu’à partir ou me prendre la tête sur le fait de rester. Honnêtement, je suis très tranquille."

"Je prends beaucoup de plaisir à être ici"

Le championnat de France débute ce week-end avec les dix premiers matchs de la saison. Mais le mercato estival, lui, va durer jusqu’au 1er septembre. Si certains clubs préfèrent retenir leurs joueurs une fois la compétition entamée, cela ne semble pas être les cas pour Seko Fofana. L’ancien espoir de Manchester City et de l’Udinese ne s’inquiète pas trop de la suite de sa carrière. Il l’assure, il n’a aucune date limite pour négocier un départ.

"[Une deadline?] Bah non! Personne n’a la certitude de quoi que ce soit dans le football. C’est comme les journalistes dans leur profession (rires) Pour être honnête on ne se prend pas la tête comme le coach l’a dit. On est très heureux tous ensemble. On travaille bien, a encore estimé le milieu des Eléphants aux six sélections. Après des choses peuvent arriver. Le mercato n’est pas terminé. C’est vrai que c’est une situation où beaucoup de personnes se posent des questions. On m’envoie un peu partout mais j’essaye de ne pas trop faire attention à cela. La réalité c’est que je suis aujourd’hui à Lens et je prends beaucoup de plaisir à être ici. Parfois se projeter et partir, ce n’est pas que cela fait peur mais les deux saisons sont passées vite et je veux continuer à prendre du plaisir. Je ne prendrai pas de décision à la légère."

Fofana ne va pas lever le pied

Et contrairement à ceux qui pourraient lever le pied pour tenter de forcer un départ vers un club plus huppé, Seko Fofana se donne à 100% pour le club nordiste. Heureux sous les ordres de Franck Haise, le milieu veut aussi rendre à l’équipe et aux supporters ce qu’il a reçu dans le Nord.

"Je fais mon travail, tout simplement. Dès que l’on va me donner la possibilité d’être sur le terrain je vais me donner. Je ne suis pas quelqu’un qui triche, a finalement assuré Seko Fofana. Et on a des personnes qui payent pour nous voir jouer. Je crée du spectacle et je ne vois pas pourquoi… C’est vrai que l’on a parfois des attentes dans la vie mais il faut savoir faire la part de choses et avoir la bonne mentalité pour continuer à bien faire son travail."