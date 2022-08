Ligue 1: tout juste transféré à Brest, Slimani règle ses comptes avec son ancien entraîneur au Sporting

À peine arrivé à Brest, Islam Slimani n'a pas bien vécu son retour au Sporting Portugal. L'ancien lyonnais avait même été écarté par Ruben Amorim, qui avait publiquement indiqué que l'attaquant était loin de son meilleur niveau.

"Ce qui s'est passé, c'est qu'il (Amorim) n'aimait pas que je joue bien et il a été obligé de faire sortir son joueur (Paulinho). Alors il a trouvé des prétextes, mais la vérité va bientôt apparaître", a promis Slimani sur son compte Twitter.

À la relance à Brest

Ce jeudi, le retour de Slimani en Ligue 1 a été officialisé par le Stade Brestois. Dans un communiqué, le club breton a confirmé la signature de l'attaquant de 34 ans pour une saison plus une autre option. L'ancien buteur de l'OL et de Monaco retrouve son coéquipier en sélection Youcef Belaïli.

"J’ai parlé avec Greg Lorenzi et le coach et j’ai senti de la confiance de leur part, c’est ce qu’il y a de plus important dans le football, s'est félicité l'Algérien dans un communiqué partagé par Brest. Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, cela va m’aider à me surpasser et je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience."

Passé par Monaco lors de la saison 2019-2020 puis à Lyon entre janvier 2021 et janvier 2022, Islam Slimani connait bien le championnat de France. Avec l'ASM et les Gones, le recordman de but de la sélection algérienne a marqué 13 buts en 48 apparitions.