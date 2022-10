Lens-Toulouse: "Il a encore une vraie marge de progression", Haise voit grand pour Openda

Auteur d'un triplé vendredi soir contre Toulouse (3-0), Loïs Openda a porté les Sang et Or lors de la 13e journée de Ligue 1. Meilleur buteur lensois depuis le début de saison, le Belge de 22 ans n'en finit plus d'attirer la lumière. Mais son entraîneur, Franck Haise, pense que son joueur peut encore aller plus haut.

Moins de quatre minutes pour se mettre en action et débloquer le score. Un peu plus d'une demi-heure pour se mettre tout Bollaert dans la poche avec un triplé. Vendredi soir face à Toulouse (3-0) lors de la 13e journée de Ligue 1, Loïs Openda a été le principal artisan de la victoire des Sang et Or, la sixième consécutive à domicile.

"Il doit continuer à développer son jeu", Haise veut ralentir les attentes sur Openda

Le jeune Belge de 22 ans, entré en cours de jeu à la place de Wesley Saïd, a étalé toute sa classe, affichant même des statistiques parfaites à l'issue de la rencontre : trois tirs, trois cadrés pour trois réalisations. L'ancien joueur du Vitesse Arnhem est ainsi devenu le meilleur buteur du club cette saison avec sept unités, juste devant Florian Sotoca. De quoi, logiquement, attirer tous les regards sur la nouvelle pépite du RCL. Mais heureusement pour les supporters lensois, son manager Franck Haise veille au grain.

Interrogé en conférence de presse sur la prestation de son attaquant, ce dernier a voulu souligner qu'il restait encore du travail à accomplir pour celui qui rêve de rejoindre le Qatar dans quelques semaines avec les Diables Rouges. “C’est un jeune attaquant qui a encore besoin de se développer sur tout un tas d’aspects. Il a déjà un vrai potentiel et des points forts mais il doit continuer à développer son jeu. Il découvre aussi la Ligue 1, qui est un championnat différent de celui des Pays-Bas, avec des défenses plus solides. Il doit continuer à travailler ses démarquages, la qualité de ses appels… Il a encore une vraie marge.”

Openda se dit "délivré"

Invité sur le plateau de Prime Video après le match, Loïs Openda est revenu sur sa soirée de rêve. "Il s'agit de mon premier triplé. Je suis content, car j'ai pu aider l'équipe à obtenir les trois points. Je sortais d'une série sans marquer peu évidente. Ce n'était pas simple, mais je n'avais pas perdu confiance en moi. Mes équipiers et le coach n'ont pas douté également. Je pense avoir répondu de la meilleure des façons ce soir. Je dois continuer, pour ne pas m'arrêter à ça. J'ai senti beaucoup de confiance après mon troisième but. J'étais délivré".

Tâche désormais à celui qui est reparti avec le ballon du match de continuer à marquer afin de mettre la pression sur le PSG, le leader du championnat, provisoirement à deux petits points du RCL avant de défier Troyes ce samedi (17 heures).