Lens-Toulouse: Openda claque un triplé en une demi-heure et célèbre à la Messi

Vainqueur de Toulouse ce vendredi à Bollaert en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 (3-0), Lens conforte sa place de dauphin du PSG grâce à un triplé de Loïs Openda dans la dernière demi-heure.

Quand ce n'est ni Seko Fofana, ni Florian Sotoca, c'est Loïs Openda qui fait chavirer les supporters lensois. Ce vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, l'attaquant belge de 22 ans a permis à son équipe de remporter un troisième match consécutif face à Toulouse (3-0).

Une sixième victoire consécutive à Bollaert qui permet aux Sang et Or de revenir à deux points du PSG, qui reçoit Troyes ce samedi (17 heures). Trois points acquis grâce au supersub Loïs Openda, auteur d'un triplé en trente minutes.

Sept buts en Ligue 1

En manque de réalisme pendant 60 minutes, les Lensois ont attendu l'heure de jeu pour enfin tromper la vigilance de Maxime Dupé, auteur d'un nouvel arrêt sur pénalty devant Seko Fofana. Le festival de l'international belge a débuté sur une tête à la suite d'un centre de Sotoca. Vingt minutes plus tard, Openda a remporté son duel à l'épaule devant Anthony Rouault pour le 2-0, avant d'inscrire son triplé dans la foulée et de célébrer comme il se doit avec les supporters du Racing, en montrant son maillot, à l'image de Lionel Messi et Nabil Fékir.

En trente minutes, il affiche des statistiques parfaites: trois tirs, trois cadrés, trois réalisations. Auteur de sept buts en Ligue 1 cette saison, l'ancien joueur du Vitesse Arnhem est le meilleur buteur de Lens, juste devant Florian Sotoca. Cette nouvelle victoire permet à Lens de consolider sa deuxième place, trois points devant Lorient et six devant Rennes.