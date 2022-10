Letexier, arbitre de Nice-Nantes, reconnaît "une part de responsabilité" après les polémiques de fin de match

Au coeur des polémiques après Nice-Nantes le week-end dernier (1-1) en Ligue 1, notamment après les propos d'Antoine Kombouaré, l'arbitre François Letexier a tenu à assumer ses décisions, tout en admettant des imprécisions.

L'arbitrage de François Letexier lors du dernier Nice-Nantes a beaucoup fait parler, notamment du côté de Nantes. Les Canaris avaient écopé de deux cartons rouges après le coup de sifflet final. Un scénario et une accumulation de décisions litigieuses qui avaient provoqué la colère d'Antoine Kombouaré. "Je suis très en colère surtout avant la mi-temps, ajoute-t-il au sujet d’une main de Viti dans sa surface après 20 minutes de jeu. Tu ne peux pas me mentir, j’ai horreur de ça. Les menteurs, pour moi ils n’ont rien à foutre dans le football", avait pesté le coach nantais en conférence de presse.

L'arbitre a déposé plainte

Presque une semaine après les faits, François Letexier est revenu dans les colonnes de L'Équipe sur cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1. "Un arbitre est habitué à être jugé sur ses décisions techniques. Mais on est moins habitué à l'être sur sa probité et son honnêteté. Dès lors qu'elles s'adressent à l'homme, les critiques ont des conséquences collectives à ne pas minimiser, car elles rejaillissent sur tous les arbitres, en particulier les amateurs. Mais il y a aussi des conséquences individuelles, les nombreuses menaces subies dans le cadre de ma profession (huissier de justice) et sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, j'ai déposé plainte."

Interrogé sur la double main de Mattia Viti (non sanctionnée), François Letexier affirme que la première n'est "pas sanctionnable car pleinement collée au corps". En revanche, la seconde est "susceptible d'être interprétée". "Mais je ne la sanctionne pas, pour deux critères techniques : 1. Elle résulte d'un premier contact donc non sanctionnable, suite à une déviation nette du ballon, Viti ne pouvant pas anticiper le fait qu'il va venir sur sa seconde main, vu sa vitesse élevée et d'une distance courte. 2. Comme il effectue un mouvement du bras vers l'intérieur, j'en déduis une volonté de réduire sa surface corporelle plutôt que de l'étendre. J'étais loin de l'action, mais j'ai eu la confirmation de ce que je pensais à la vue des images."

Pas de discussion avec Antoine Kombouaré

L'arbitre de la rencontre a pu expliquer ses arguments à Ludovic Blas, mais pas à Antoine Kombouaré. "Robin Chapapria (le quatrième arbitre, accusé d'avoir menti par le coach nantais) ne dispose que du son et pas de l'image. Quand il évoque auprès de lui 'une déviation du corps' après ce que je lui ai dit, il y inclut, de bonne foi, la première main, non sanctionnable. [...] Il aurait aussi fallu aller voir les images sur le penalty accordé à Nice (transformé par Pépé à la 90e+7). Quand ça se termine avec autant d'incompréhension, j'ai forcément une part de responsabilité."