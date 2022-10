Ligue 1 en direct: Kombouaré convoqué le 3 novembre devant la commission de discipline

La séduisante équipe lensoise ouvrira la 13e journée de Ligue 1 avec la réception de Toulouse. Leader du championnat, le PSG recevra ensuite Troyes et tentera de conforter son avance sur ses rivaux. Enfin, l'OL de Laurent Blanc affrontera le LOSC de Paulo Fonseca afin de se rapprocher du podium et des places européennes. Toutes les infos avant le week-end de L1 sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Après son coup de gueule sur l'arbitrage, Kombouaré convoqué par la Commission de la discipline le 3 novembre On connaîtra ce mercredi soir les sanctions après la fin de match houleuse des Nantais à Nice pour Lafont et Bamba. Selon nos informations, Antoine Kombouaré a été convoqué le jeudi 3 novembre pour s’expliquer. Les Nantais étant à Athènes ce jour là pour affronter l’Olympiacos, le club va demander une autre date. PYL



Des supporters de l'OL pour le choc au Vélodrome? Ce serait une première depuis 5 ans! Selon les informations de RMC Sport, le OM-OL du dimanche 6 novembre devrait échapper aux habituelles interdictions de déplacement. Même si un certain antagonisme et une forte rivalité existent entre les deux camps, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône ne souhaite pas que l’absence de fans adverses devienne une fatalité, surtout dans une saison où le Vélodrome est amené à accueillir un fort contingent de supporters étrangers lors des matchs de Ligue des champions. >> Toutes les explications sur ce dossier



Le patron de l'arbitrage français sous pression Les acteurs de Ligue 1 ont exprimé leur ras-le-bol après des erreurs arbitrales depuis le début de saison. Face aux critiques, Pascal Garibian se retrouve sous pression. Mais seul le président de la FFF peut décider de l'avenir du patron de l'arbitrage français. >> Plus d'infos par ici



Bonjour à tous, La 13e journée de Ligue 1 se profile ce week-end en France. Voici les dix matchs prévus dans l'élite: Lens-Toulouse PSG-Troyes Strasbourg-OM Auxerre-Ajaccio Brest-Reims Monaco-Angers Nantes-Clermont Rennes-Montpellier Lorient-Nice Lyon-Lille