Lens – Troyes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’ouverture de la septième journée de Ligue 1 Uber Eats se déroule au stade Bollaert. Le RC Lens affronte l’ESTAC Troyes à domicile. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lens – Troyes ?

Lens connaît un bon début de saison avec quatre victoires et deux matchs nuls. Le Racing Club est dans le haut du classement avec 14 points. Les Sang et or sont donc invaincus et vont pouvoir compter sur Adam Buska pour le match contre l’ESTAC Troyes.

De son côté, Troyes a obtenu un match nul face à Rennes (1-1). Les joueurs de Bruno Irles sont désormais onzièmes avec 7 points. Cependant, les Champenois ont encaissé plus de buts (14) qu’ils n’en ont inscrits (11). D’autre part, Mahamadou Dembélé quitte l’ESTAC pour la Belgique. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Lens – Troyes ?

Regardez le match Lens – Troyes sur la plateforme Prime Video

Ce vendredi 9 septembre, retrouvez la rencontre Lens – Troyes en streaming à 21 heures. Thibault Le Rol présente le match, avant le coup d’envoi donné en direct par Hakim Ben El Hadj sur la chaîne Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Vous pouvez assister à 80 % des matchs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT en souscrivant l’offre d’abonnement mensuelle Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois, annulable à tout moment. Autrement, optez pour l’offre saison au prix de 99 euros par an. Dès l’inscription, vous accédez aux rencontres et aux émissions en streaming sur le support de votre choix. Chaque rencontre est commentée par Smail Bouabdellah et son équipe de commentateurs. Enfin, la chaîne Le Pass Ligue 1 vous permet de vivre chez vous l’ambiance des tribunes avec l’option “Stadium FX”.

