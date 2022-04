Les dates et horaires des barrages Ligue 1-Ligue 2 officialisés

Les barrages de la Ligue 1 se tiendront le jeudi 26 mai pour le match aller et le dimanche 29 mai pour le match retour, les deux matchs auront lieu à 19h. Le vainqueur de cette double confrontation gagnera le droit d’évoluer en Ligue 1 la saison suivante.

C’est le dénouement de la saison. Les barrages de Ligue 1, instaurés depuis la saison 2016-2017, se dérouleront la dernière semaine du mois de mai et les horaires ont été actés par la Ligue de football professionnel. Le 26 mai à 19h, le vainqueur des playoffs de Ligue 2 recevra le 18e de Ligue 1. Le dimanche 29, c’est le club de l’élite qui recevra l’écurie de Ligue 2, également à 19h.

Dans l’état actuel des choses et si le championnat s'arrêtait là, le club de Ligue 1 concerné serait Saint-Etienne, actuel 18e à quatre matchs du terme. Angers, Lorient, Clermont et Troyes ne sont néanmoins pas hors de danger et peuvent toujours glisser à cette fameuse 18e place.

Ajaccio en ballotage favorable

Ce n’est pas plus décanté à l’échelon inférieur, d’autant plus que les playoffs vont faire un premier écrémage. A trois journées de la fin, il y a quatre prétendants pour accompagner Toulouse en Ligue 1 sans passer par la case barrages. Si pour le moment Ajaccio occupe la seconde place, Auxerre, Paris et Sochaux sont en embuscade. A cet instant, les Corses seraient directement propulsés en Ligue 1 tandis que Auxerre, troisième, devrait disputer la finale des play-off contre le vainqueur de Sochaux-Paris FC sur un match sec. Le grand vainqueur de ce play-off devra ensuite se défaire du club de Ligue 1 sur cette confrontation aller-retour du 26 et 29 mai, qui sera diffusée sur beIN SPORT et Prime Video.