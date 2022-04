Ligue 1: une première lourde sanction pour Saint-Etienne après les incidents contre Monaco

La commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner ce lundi le stade de Geoffroy-Guichard d'un huis clos à titre conservatoire jusqu'au 18 mai. Une sanction prise après les incidents intervenus lors du match de la 34e journée de Ligue 1 entre les Verts et Monaco (1-4).

Il fallait s'y attendre compte-tenu des événements du match de la 34e journée de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et Monaco. En marge de la nouvelle défaite de leur équipe (1-4), les supporters des Verts ont entraîné une interruption de la rencontre après l'utilisation de fumigènes et de feux d'artifices à deux reprises. Si le duel entre l'ASSE et les Monégasques a finalement pu aller à son terme, la LFP a choisi de ne pas en rester-là. La commission de discipline de l'instance a confirmé ce lundi qu'elle se saisissait du dossier et le plaçait en instruction.

>> Toutes les infos sur la L1 en direct

L'organe disciplinaire de la L1 a également décidé d'imposer un huis clos total au stade de Geoffroy-Guichard jusqu'à la date où cette affaire sera étudiée en commission, le 18 mai. Les Verts disputeront donc leur dernier match à domicile, le 14 mai contre Reims, à huis clos total.

Deux interruptions pendant le match

Malgré les difficultés de l'équipe entraînée par Pascal Dupraz en cette fin de saison, le groupe de supporters des Green Angels était bien décidé à fêté son 30e anniversaire dans les tribunes de Geoffroy-Guichard lors du match face à Monaco. Des "festivités" teintées d'une virulente contestation contre la situation de l'équipe qui ont entraîné un première arrêt de la rencontre peu avant la mi-temps.

L'arbitre a été contraint d'arrêter le jeu une première fois pendant quelques instants, les joueurs restant sur le terrain, pour demander au speaker d'effectuer un rappel à l'ordre et pour attendre un retour au calme. Les officiels ont ensuite décidé d'interrompre une nouvelle fois la rencontre, à la 66e minute, après de nouveaux incidents liés à des craquages de fumigènes et tirs de feux d'artifices. Le jeu a finalement repris après environ trente minutes d'arrêt.

ASSE-Reims à huis clos

Le dernier match de la saison de Saint-Etienne, le 14 mai contre Reims, se disputera ainsi sans public à Geoffroy-Guichard. Un coup dur pour les Verts de Pascal Dupraz. Dix-huitièmes du classement de L1 et actuellement barragiste, les Verts possèdent quatre points d'avance sur Bordeaux (27 pts) et la place d'avant-dernier qui les enverrait directement en Ligue 2. Toujours en course pour arracher leur maintien, les joueurs stéphanois accusent deux longueurs de retard sur Clermont (33 pts), 17e et premier non-relégable.

Au-delà du dernier match à domicile de la saison contre Reims, Saint-Etienne aura trois déplacements à négocier contre Rennes, Nice et Nantes. La présence de supporters en tribunes lors d'un éventuel barrage pour le maintien sera liée aux potentielles sanctions de la commission de discipline de la LFP.