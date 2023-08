Les élus de Marseille se mobilisent pour décaler le match de l'OM contre Brest

L'OM est censé recevoir Brest au Vélodrome à 17 heures samedi pour la troisième journée de Ligue 1. Face à la canicule annoncée, les élus locaux tentent de se mobiliser pour décaler le match à 19 heures. La LFP avait décalé deux matchs lors de la dernière journée de Ligue 1 en raison de la canicule.

La canicule aura-t-elle des conséquences sur la troisième journée de Ligue 1? C'est du moins la volonté, pour l'instant, de certains élus de Marseille. En l'état actuel des choses, le match de l'Olympique de Marseille est prévu à 17 heures contre Brest ce samedi. Le week-end dernier, la LFP avait reprogrammé deux matchs à cause de la chaleur: Lyon-Montpellier et Monaco-Strasbourg, prévus respectivement à 17h le samedi et 17h05 le dimanche, avaient été décalés de deux heures.

Le maire LR, du 11e et 12e arrondissement de Marseille, Sylvain Souvestre, a écrit un courrier à la première adjointe de la ville, Michèle Rubirola. Dans le courrier, il précise sa volonté de décaler l'horaire du match entre Marseille et Brest pour le bien, surtout, du public présent au Vélodrome.

"Pour faite suite à mon appel et notre échange à l'instant, je te confirme que plusieurs parents m'ont contacté à titre personnel concernant le fait qu'ils ne comprennent pas qu'à Marseille, l'horaire du match de l'OM ce samedi 25 aout ne soit pas déplacé en raison des fortes chaleurs et du soleil, écrit l'élu. Comme tu le sais, j'ai sur mon secteur de nombreuses associations de football et le centre d'entrainement de l'OM qui génère beaucoup d'enthousiasme et attire des touristes de loin. Certains responsables associatifs de clubs de football m'ont également appelé car ils souhaitent amener des enfants de leurs clubs (virage ou ganay) mais ces tribunes sont exposées 100% au soleil et certains d'entre eux ne se sentaient pas bien lors du dernier match entre le moment où ils arrivent en amont, sans eau, sans ombre.."

Une demande appuyée après l'horaire décalé du match entre Lyon et Montpellier

Dans son courrier transmis à la première adjointe de la ville de Marseille, Sylvain Souvestre, maire du 11e et 12e arrondissement de la cité phocéenne appuie sa demande avec l'horaire décalé du match entre Lyon et Montpellier le week-end dernier: "J'ai vu que des horaires avaient été décalés ailleurs en France et je souhaite, pour des raisons éminemment légitimes de santé publique vis à vis des familles que l'horaire soit retardé a minima vers 19 heures afin d 'éviter tout problème. Au vu des températures et du soleil si fort sur ces tribunes, nous ne comprendrions pas que cela soit fait ailleurs comme le weekend dernier et pas ici à Marseille. Je reste à ton entière disposition pour échanger et appuyer cette demande avec la ligue si besoin."

Pour l'instant, Michèle Rubirola n'a pas transmis de réponse au courrier de Sylvain Souvestre. Concernant le match Lyon-Montpellier de la deuxième journée, tout comme pour Monaco-Strasbourg, la décision émanait de la Ligue, dans la foulée des bulletins d'alerte de Météo France concernant la canicule. Pour l'instant, la Ligue n'a pas communiqué sur d'éventuels changements d'horaires des matchs en Ligue 1 ou en Ligue 2.