Ligue 1: le coup d'envoi de Monaco-Strasbourg également décalé à cause de la canicule

La LFP a annoncé vendredi le léger report du match de la deuxième journée de Ligue 1 entre Monaco et Strasbourg. Initialement prévu dimanche à 17h05, le duel entre le club du Rocher et les Alsaciens commencera à 19h à cause des fortes chaleurs attendues au stade Louis-II.

Monaco et Strasbourg vont se livrer à un beau duel ce dimanche lors de la deuxième journée de Ligue 1. Victorieux lors du premier week-end de championnat, Monégasques et Alsaciens espèrent enchaîner. Mais les deux équipes devront finalement patienter un peu plus que prévu avant d'en découdre.

En raison des températures caniculaires attendues dimanche dans le sud de la France, la LFP a acté le report de la rencontre. Programmée à 17h05, elle débutera finalement à 19h afin de préserver les organismes.

Deux matchs chamboulés par la canicule en L1

A l'image du Top 14 où le choc entre le LOU et Toulon a été décalé, la Ligue présidée par Vincent Labrune a choisi de décaler plusieurs matchs de Ligue 1 en raison des températures élevées attendues ce week-end dans de nombreux départements français.

Prévu samedi après-midi au Parc OL, l'affrontement entre l'OL et Montpellier a lui aussi été retardé de deux heures (19h) afin de ne pas prendre de risque avec la santé des joueurs.

"En raison de la canicule dans la Principauté de Monaco et en prévision des fortes chaleurs au Stade Louis-II dans l’après-midi, le coup d’envoi de la rencontre AS Monaco–RC Strasbourg, initialement programmé le dimanche 20 août à 17h05, est décalé le même jour à 19h", a confirmé la LFP via un communiqué transmis à la presse ce vendredi.