Les premières images de la série sur les femmes des joueurs

La chaine TFX a diffusé ce samedi les premières images de "Championnes, familles de footballeurs", une série dans laquelle les téléspectateurs pourront suivre le quotidien des femmes de plusieurs stars du ballon rond dont Thiago Silva, Lucas Digne, Benjamin Lecomte ou encore Mamadou Sakho.

"Derrière un grand homme, se cache toujours une femme." La "punchline" est d’Isabel Silva. La compagne de Thiago Silva qui avait pourri son partenaire Timo Werner sur les réseaux sociaux lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid, sera l’une des participantes les plus attendues de "Championnes, familles de footballeurs", une série 100% "Wags" prochainement diffusée par TFX.

Dans l'intimité des familles Silva, Digne, Sakho...

Ce samedi, la chaine du groupe TF1 a posté un premier teasing sur ce programme dans lequel on pourra découvrir et suivre le quotidien des compagnes de plusieurs stars du football. Parmi ces épouses, celles de l’international français Lucas Digne, Rio Mavuba, Mamadou Sakho ou encore du gardien de but de l’AS Monaco Benjamin Lecomte.

"Le foot, c’est super important mais, la chose la plus importante dans la vie, ça reste la famille", glisse Lucas Digne, aux côtés de sa compagne. Témoignages, scènes joie avec les enfants, loisirs et look bling-bling, "Championnes, familles de footballeurs" promet des moments mémorables.