LFP: la prime et le salaire confortable de Labrune grâce à la société commerciale

Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et de sa société commerciale, a touché une prime de trois millions d’euros, selon L’Équipe. Son confortable salaire est estimé à 1,2 million d’euros par an.

Élu à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP) en 2020, Vincent Labrune possède une nouvelle casquette de président de la société commerciale de l’instance, créée en mars 2022. Un accomplissement rendu possible par l’arrivée du fonds d’investissement CVC qui a déboursé 1,5 milliard d’euros pour s’offrir 13% de la filiale de la LFP. Pour avoir contribué à cette arrivée, Labrune a été généreusement récompensée.

Un salaire de 1,2 million d'euros

Selon L’Équipe, l’ancien président de l’OM (2011-2016) a reçu une prime de trois millions d’euros, alors que les rémunérations des dirigeants de l’instance ont été récemment présentés aux membres de son conseil d’administration. Arnaud Rouger et Sébastien Cazali, directeur général et directeur administratif et financier de la Ligue, auraient aussi obtenu un bonus qui proviennent "d'un pourcentage sur les rémunérations versées par CVC aux deux banques, Lazard et Centerview, et au cabinet d'avocats, qui ont mené les négociations", précise le journal.

La double casquette de Labrune lui permet aussi une très nette augmentation de son salaire. Celui-ci est estimé à 1,2 million d’euros par an alors qu’il émargeait à 420.000 euros annuels avec son seul rôle de président de la LFP. Des sommes importantes mais jugées normales dans ce genre d’opération, selon un proche du dossier.

L’investissement de CVC dans la LFP a été réparti entre trois catégories de clubs. Le PSG en compose une à lui-seul et recevra 200 millions d’euros. Six clubs (OM, OL, Nice, Rennes, Monaco, Lille) ont été placés dans un deuxième groupe, où chacun obtiendra 80 millions d'euros à l'exception des deux Olympiques, qui percevront 90 millions.

Le dernier groupe, réunissant les autres clubs, permettra à chacun d'obtenir 33 millions d'euros. Sur cette somme, 16,5 millions seront versés en juillet 2022 et l'autre moitié arrivera en juin 2023. Pour ceux qui toucheront plus, le paiement s'effectuera à trois reprises sur la base de 40% du montant la première saison, puis 30% sur les deux exercices suivants.