LFP: Labrune remercie Macron après l’officialisation de l’accord avec CVC

La LFP a officialisé la signature avec le fonds d’investissements CVC Capital Partners, ce vendredi, qui rapportera 1,5 milliard d’euros. Vincent Labrune, président de la LFP, a remercié le gouvernement et Emmanuel Macron, président de la République.

C’est officiel, la Ligue de football professionnel a annoncé la création de sa société commerciale et la signature d’un engagement avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners, ce vendredi à l’issue de son assemblée générale. Dans son communiqué, la Ligue confirme le montant de cet accord qui assure 1,5 milliard d’euros à la société commerciale.

"La majeure partie de cet apport financier sera versée aux clubs de football professionnel, une autre partie sera destinée au football amateur, au remboursement du PGE (prêt garanti par l’Etat, ndlr) contracté par la LFP en 2020, à la constitution d’un fonds de réserve et à l’amorçage de la filiale commerciale afin de lui donner les moyens de ses ambitions. En contrepartie de son investissement dans la filiale commerciale, CVC détiendra une participation de 13,0% à son capital, valorisant l’intégralité du capital de la filiale commerciale à 11,5 milliards d’euros."

Dans le communiqué, Vincent Labrune, président de la LFP, s’est réjoui de ce choix voté à l’unanimité à l’AG. Il salue les clubs mais aussi Emmanuel Macron, président de la République française. La création de la société commerciale a en effet été permise grâce à la nouvelle loi sur le sport adoptée la 24 février dernier à l’Assemblée nationale.

Macron et le gouvernement ont "permis la réalisation de ce projet au niveau législatif"

"Je tiens à remercier personnellement et au nom du football professionnel français le Président de la République et son gouvernement pour avoir permis la réalisation de ce projet au niveau législatif, confie-t-il. Je n’oublie pas non plus la Fédération française de Football et son Président, Noël Le Graët, pour son soutien de tous les instants. Je salue enfin et surtout l’ensemble des équipes de la LFP pour leur engagement sans faille depuis 16 mois autour de ce projet, et sans lesquelles il n'aurait pas pu aboutir."

Dans le détail, la LFP touchera 600 millions d’euros dès l’été prochain. Trois groupes de clubs ont été créés pour la répartition de ce montant. Le PSG va toucher 200 millions d'euros soit 17% du total alors qu'il en réclamait 30% à l'origine. Six clubs (OM, OL, Nice, Rennes, Monaco, Lille) ont été placés dans un deuxième groupe, où chacun obtiendra 80 millions d'euros à l'exception des deux Olympiques, qui percevront 90 millions. Le dernier groupe, réunissant les autres clubs, permettra à chacun d'obtenir 33 millions d'euros. Sur cette somme, 16,5 millions seront versés en juillet 2022 et l'autre moitié arrivera en juin 2023. Pour ceux qui toucheront plus, le paiement s'effectuera à trois reprises sur la base de 40% du montant la première saison, puis 30% sur les deux exercices suivants.