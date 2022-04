Ligue 1: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Strasbourg-PSG?

Strasbourg accueille le PSG ce vendredi (21h) pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, avec l'espoir de créer la sensation pour rester en course pour les places européennes. De son côté, déjà champion, le club parisien veut rester "compétitif" en cette fin de saison.

Déjà sacré champion, le PSG veut terminer sa saison sur une bonne note. Les concurrents directs de Strasbourg l'espèrent aussi alors que l'équipe de Julien Stéphan reçoit ce vendredi le club parisien à la Meinau. Sixième de Ligue 1 après 34 journées, le club alsacien peut espérer décrocher une place européenne à l'issue de l'exercice en cours.

Le coup d'envoi de ce match d'ouverture de la 35e journée sera donné à 21 heures. La partie sera à suivre sur Prime Vidéo, la chaîne d'Amazon. La rencontre sera aussi à suivre en direct sur les antennes de RMC et également en direct commenté sur le site RMC Sport.

En conférence de presse ce jeudi, Mauricio Pochettino a assuré sa volonté de "rester compétitif", quelques jours après un dixième titre de champion de France obtenu par le PSG, tenu en échec par Lens samedi dernier (1-1). Leandro Paredes, Julian Draxler, Mauro Icardi et Abdou Diallo ne seront pas présents pour cette affiche face à Strasbourg, blessés, tout comme Colin Dagba. Idrissa Gueye est lui suspendu.

Battu par Lille la semaine dernière (1-0), Strasbourg souhaite se relancer même si la tâche sera forcément compliquée face à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Les hommes de Julien Stéphan restaient sur une série de 11 matchs sans défaite avant ce revers face aux Dogues. Avec 56 points, le RCSA n'est qu'à un point de l'OGC Nice, cinquième, et à trois longueurs de Rennes, troisième. Défait à l'aller (3-2) au Parc des Princes, Strasbourg aura bien besoin de prendre sa revanche devant ses supporters pour rester en course dans le sprint pour les places européennes.