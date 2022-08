Ligue 1: à quelles heures et sur quelles chaînes regarder la 5e journée

La cinquième journée de Ligue 1 se déroule ce mercredi avec les vingt clubs sur le pont. Cinq matchs sont programmés à 19h avant les cinq derniers à 21h.

Cette semaine, c’est triple portion de Ligue 1. Trois jours après la fin de la 4e journée et trois avant le début de la 6e, les vingt clubs sont sur le pont ce mercredi pour la 5e journée du championnat. Deux salves de match sont au programme: cinq à 19h diffusés sur Amazon Prime Vidéo, dont les rencontres Lyon-Auxerre et Monaco-Troyes (en plus du multiplex), puis les cinq dernières à 21h.

Lens-Lorient, Marseille-Clermont et Rennes-Brest seront retransmis sur Amazon Prime Vidéo, en plus d’un multiplex sur ces trois rencontres. Les deux dernières seront diffusées sur les nouvelles chaînes du groupe Canal+ lancées ce mercredi: Lille-Nice sur Canal+ Sport 360 et Toulouse-PSG sur Canal+ Foot.

Deux nouvelles chaînes Canal+ lancées ce mercredi

Canal+ Foot sera, comme son nom l’indique, entièrement dédié à la diffusion de matchs de football du panel des droits détenus par le groupe. La chaîne sera accessible aux abonnés du pack sport. Canal+ Sport, qui diffusait régulièrement la rencontre du dimanche, ne devrait plus retransmettre de ballon rond et devrait être consacrée aux sports mécaniques, au rugby et au golf. Canal+ a aussi décidé de remplacer Canal+ Décalé par Canal+ Sport 360 lancée ce mercredi et disponible sur l’abonnement de base de Canal+.

Canal+ possède deux affiches par journée de championnat pour la période 2020-2024 (samedi à 21h, dimanche 17h05) contre 332 millions d’euros par an. Mais le groupe dénonce cet accord avec la Ligue depuis le fiasco de Mediapro qui a entraîné l’apparition d’Amazon Prime Vidéo, désormais détenteur de huit rencontres contre 250 millions annuels. Au début de l’été, la chaine cryptée a essuyé deux revers en justice: le 30 juin, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de Canal+ contre la décision de l’autorité de la concurrence en faveur de la LFP en 2021. Le 5 juillet, le tribunal de commerce a aussi débouté Canal+ de sa demande de résilier son contrat de sous-licence avec beIN Sports qui avait acquis le lot 3 avant de le revendre à la chaine cryptée.

La programmation de la 5e journée de Ligue 1

19h: Angers-Reims, Amazon Prime Vidéo

19h: Lyon-Auxerre, Amazon Prime Vidéo

19h: Monaco-Troyes, Amazon Prime Vidéo

19h: Montpellier-Ajaccio, Amazon Prime Vidéo

19h: Strasbourg-Nantes, Amazon Prime Vidéo

21h: Lens-Lorient, Amazon Prime Vidéo

21h: Lille-Nice, Canal+ Sport 360

21h: Marseille-Clermont, Amazon Prime Vidéo

21h: Rennes-Brest, Amazon Prime Vidéo

21h: Toulouse-PSG, Canal+ Foot