Mercato: Luca Zidane, un rebond en Ligue 1 ?

Sans club depuis son départ du Rayo Vallecano, Luca Zidane fait partie des noms cochés par Montpellier pour le poste de doublure de Jonas Omlin après la grave blessure de Dimitri Bertaud.

Bientôt un nouveau Zidane en Ligue 1 ? 16 ans après le départ de Zinédine Zidane des Girondins de Bordeaux, son fils Luca pourrait découvrir la Ligue 1. Selon les informations de L'Équipe, Montpellier a établi une liste pour le poste de deuxième gardien depuis la grave blessure de Dimitri Bertaud, la doublure de Jonas Omlin. Et le nom du portier de 24 ans y apparaît, lui qui est libre de tout contrat depuis son départ du Rayo Vallecano.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

Il veut découvrir la France

Luca Zidane n'a d'ailleurs jamais caché son envie de jouer en France. En avril dernier, dans une interview pour le Journal du Dimanche, le gardien a rappelé qu'il aimerait jouer au Vélodrome, lui le natif de la ville phocéenne. "C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver, confiait-t-il. J’ai envie de découvrir la France (le championnat de France, ndlr), ce serait spécial car j’y suis né", confie celui qui n’a connu que trois clubs, tous en Espagne : le Real Madrid, le Racing Santander et le Rayo. "Dans la famille, on se sent français. Il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connaît mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinédine Zidane, poursuit-il. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes."

Luca Zidane sort d'une saison difficile avec le Rayo Vallecano, entre bonnes performances et boulettes. Poussé sur le banc par Stole Dimitrievski, le gardien n'a disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2021-2022.