PSG: Kimpembe et Sarabia absents à Toulouse

Le PSG a annoncé les forfaits de Presnel Kimpembe et de de Pablo Sarabia pour le déplacement à Toulouse, mercredi (21h, 5e journée de Ligue 1).

Christophe Galtier devra modifier son onze de départ mercredi pour le match entre Toulouse et le PSG (21h, 5e journée de Ligue 1). Deux joueurs ne feront pas le déplacement en Haute-Garonne: Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia.

L’attaquant espagnol a reçu un coup sur la jambe gauche et restera en soins pendant 48 heures, a annoncé le club dans un communiqué médical. Le défenseur français se remet, lui, d’un coup au mollet. Il est resté aux soins ce mardi matin lors de la séance programmée au Camp des Loges et le restera de nouveau mercredi.

Après avoir disputé les cinq matchs de l’équipe dans leur intégralité depuis le début de saison (aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos), le champion du monde 2018 n’accompagnera pas ses coéquipiers au Stadium. Galtier devra donc innover au sein de la charnière à trois. Nordi Mukiele pourrait en profiter pour fêter sa première titularisation depuis son arrivée à moins qu’Abdou Diallo (poussé vers la sortie) ne lui soit préféré.

"A l'heure où on se parle, il (Diallo) est un joueur du PSG, il est toujours sous contrat, a confié Galtier, ce mardi en conférence de presse. Il a une bonne attitude, un bon investissement tous les jours à l'entraînement. Oui, il a discuté et discute avec des clubs, il y a beaucoup de discussions autour de lui. Il est disponible pour le groupe et sera dispobible pour le déplacement à Toulouse."

Des changements attendus à Toulouse

Un autre changement au moins est attendu dans l’entrejeu avec le retour de suspension de Vitinha. Après un départ en fanfare, Paris a été tenu en échec par Monaco (1-1) dimanche dernier au Parc des Princes. A Toulouse, les Parisiens disputeront leur deuxième match d’une série de sept en un mois et demi. Il se déplaceront ensuite à Nantes, samedi (21h, 6e journée de Ligue 1) avant de lancer leur campagne de Ligue des champions face à la Juventus Turin, le 6 septembre. "Il faut faire attention de ne pas perdre des joueurs sur la série de match et surtout concerné tout le monde", a confié Galtier en conférence de presse, ce mardi.