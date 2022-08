Ligue 1: à quelles heures et sur quelles chaînes regarder les matchs de la saison 2022-2023

La saison 2022-2023 de Ligue 1 démarre ce week-end et chaque journée sera étalée sur trois jours le week-end. Comme la saison dernière, deux diffuseurs se partageront les dix matchs.

On prend les mêmes et on recommence. La saison 2022-2023 de Ligue sera de nouveau diffusée par Amazon Prime Vidéo et Canal+ comme cela sera le cas jusqu’en 2024. Et ce malgré les actions en justice de la chaîne cryptée qui s’estime lésée par les nouveaux accords conclus entre la LFP et Amazon Prime suite au retrait de Mediapro en 2020. Le groupe a essuyé deux revers consécutifs en justice cet été.

Toujours huit matchs sur Amazon Prime et deux sur Canal+

Il repartira donc pour la diffusion de deux matchs par journée (samedi à 21h, dimanche 17h05) alors qu’Amazon Prime Vidéo retransmettra les huit restants. La plateforme américaine diffusera huit rencontres par journée: l'affiche du vendredi soir (21h), le match du samedi après-midi (17h), celui du dimanche à la mi-journée (13h) suivi du multiplex (15h), ainsi que la rencontre du dimanche soir (20h45). Fin juillet, Amazon a annoncé l’augmentation de l’abonnement à Prime (69,90 euros par an contre 49 euros avant, l’abonnement mensuel passe de 5,99 euros à 6,99 euros).

Le tarif du pass L1 reste le même (12,99 euros par mois) et baisse même à l’année (99 euros par an, 89 avant le 26 août). Depuis la semaine dernière, il est possible de prendre un abonnement Prime Video avec le Pass Ligue 1 et RMC Sport avec SFR pour 20 euros par mois. Une autre formule comprenant en plus beINSports est aussi proposée contre 30 euros par mois.

Le 30 juin dernier, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de Canal+ contre la décision de l’autorité de la concurrence en faveur de la LFP en 2021. Celle-ci avait estimé que la LFP n'était pas dans l'obligation d'inclure le lot n°3 (comprenant deux matchs) dans le nouvel appel d'offres pour la remise en jeu des droits de Mediapro. Canal+ estime injuste de payer 332 millions d’euros par an pour 20% des matchs quand Amazon verse moins (250 millions annuels) pour le reste. Le 5 juillet, le tribunal de commerce a aussi débouté Canal+ de sa demande de résilier son contrat de sous-licence avec beIN Sports qui avait acquis le fameux lot 3 avant de le revendre à la chaine cryptée.

Le programme TV d’une journée de L1 en 2022-2023

Vendredi

21h: Amazon Prime Vidéo

Samedi

17h: Amazon Prime Vidéo

21h: Canal+ (Décalé)

Dimanche

13h: Amazon Prime Vidéo

15h: quatre matchs+multiplex, Amazon Prime Vidéo

17h05: Canal+ (Sport)

20h45: Amazon Prime Vidéo

Le programme de la 1ere journée de Ligue 1

Vendredi 4 août 2022

21h: Lyon - Ajaccio, Amazon Prime Vidéo

Samedi 5 août 2022

17h: Strasbourg - Monaco, Amazon Prime Vidéo

21h: Clermont-PSG, Canal+ Décalé

Dimanche 6 août 2022

13h: Toulouse - Nice, Amazon Prime Vidéo

15h: Angers - Nantes, Amazon Prime Vidéo

15h: Lens - Brest, Amazon Prime Vidéo

15h: Lille - Auxerre, Amazon Prime Vidéo

15h: Montpellier - Troyes, Amazon Prime Vidéo

17h05: Rennes - Lorient, Canal+

20h45: Marseille - Reims, Amazon Prime Vidéo