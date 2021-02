Barça-PSG: les supporters parisiens ont fait monter la pression au Camp des Loges

Les fans du PSG se sont réunis en masse ce dimanche au Camp des Loges afin d’encourager leur équipe avant le huitième de finale aller de Ligue des champions prévu mardi soir (21h, sur RMC Sport) contre le Barça au Camp Nou.

Le PSG fait preuve d’une belle unité avant son grand rendez-vous européen contre Barcelone en Ligue des champions, mardi sur RMC Sport (21h). 200 supporters du club francilien se sont rendus ce dimanche au Camp des Loges pour encourager le groupe de Mauricio Pochettino lors de son dernier entraînement avant le départ vers la Catalogne.

Barça-PSG, c’est ce mardi à 21h en direct sur RMC Sport 1

Huis clos oblige, les ultras du PSG devront assister à ce huitième de finale aller de Ligue des champions face au Barça (en direct à 21h ce mardi sur RMC Sport 1) devant leur télévision mais cette cohésion fait monter la pression avant le choc. Les fans parisiens ont donné de la voix et exprimer leur soutien à grand renfort de chants et fumigènes après la séance collective des joueurs.

Les partenaires de Marquinhos et notamment Presnel Kimpembe ou Pablo Sarabia ont eu droit à de belles haies d’honneur au moment de quitter le centre d’entraînement.

Quel onze contre le Barça?

Victorieux de Nice (2-1) ce samedi pour son ultime sortie en Ligue 1 avant l’échéance continentale, le PSG défiera le Barça sans plusieurs de ses cadres. Outre Angel Di Maria, Neymar sera également privé de ses retrouvailles avec le Camp Nou et Marco Verratti demeure incertain après le coup à la hanche reçu contre l’OM.

Du côté des bonnes nouvelles, Keylor Navas a rejoué en Ligue 1 et sera disponible alors que Julian Draxler a retrouvé la confiance en marquant son troisième but de la saison. De quoi donner plusieurs options tactiques à Mauricio Pochettino au moment de choisir ses titulaires et de s’attaquer au défi blaugrana.

A deux jours du choc tant attendu entre le PSG et le Barça, la pression monte petit à petit. Le duel sur la pelouse du Camp Nou s’annonce bouillant.