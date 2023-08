Ligue 1: accusé par Loïc Féry d'avoir mis la pression à l'arbitre, Nice nie en bloc

Le président du FC Lorient Loïc Féry accusait le directeur sportif de Nice, Florent Ghisolfi, d'avoir mis la pression à l'arbitre à la mi-temps. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) ce dimanche en Ligue 1.

Ce sera parole contre parole. L’OGC Nice nie avoir voulu mettre la pression à l’arbitre de la rencontre qui opposait les Aiglons aux Merlus sur la pelouse du Moustoir, ce dimanche. Le club azuréen a fermement démenti en zone mixte les accusations portées par Loïc Féry, le président du club adverse.

"On se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps"

"Si Nice est arbitré favorablement en deuxième mi-temps contre le FC Lorient, on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps. Méthodes d’un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine", dénonçait ce dernier sur Twitter à la mi-temps du match, alors que le score était nul et vierge (0-0) entre les deux équipes.

La rencontre s’achèvera sur un score de parité (1-1), Doucouré (77e), pour Lorient, ayant répondu à l'ouverture du score de Guessand (64e). De Guessand, il a sans doute été question à la pause, car l’OGC Nice pouvait s’estimer lésé de ne pas avoir obtenu un penalty sur une action similaire à celle qui a permis à Toulouse d’arracher un nul contre le Paris Saint-Germain samedi soir.

Déchaussé par un adversaire dans la surface, Guessand s’est fait couper sa chaussure en deux, comme en témoigne la photo de la chaussure en question dévoilée par un journaliste de France Bleu Azur. Mais Nice n’en démord pas, il n’y a eu aucun échange à ce propos entre Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l’OGC Nice et Hakim Ben El Hadj, l’arbitre du match. Suite au prochain épisode.