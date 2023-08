Lorient-Nice: Féry accuse Ghisolfi d'avoir fait pression sur l'arbitre à la pause

Loïc Féry, président du FC Lorient, accuse Florent Ghisolfi, directeur sportif de l'OGC Nice, d'un coup de pression sur les arbitres à la mi-temps du match entre les deux équipes, ce dimanche.

Une mi-temps pas de tout repos au Moustoir. Quelques minutes après la fin de la première période entre Lorient et Nice, Loïc Féry, le président breton estime que le directeur sportif adverse Florent Ghisolfi est allé faire pression sur les arbitres à la pause. Le score était alors de 0-0 entre les deux équipes.

Féry dénonce des "méthodes d'un autre temps"

"Si l'OGC Nice est arbitré favorablement en deuxième période contre le FC Lorient, on se rappellera que son directeur sportif a essayé de mettre la pression sur le corps arbitral à la mi-temps, tweete Féry depuis les tribunes. Méthodes d’un autre temps dans une Ligue 1 moderne et sereine".

Et en début de seconde période, les Aiglons marquent le premier but sur une action litigieuse selon les Lorientais, avec un contact entre Rosario et Mvogo avant que Guessand ne pousse au fond (60e). Pourtant, le buteur niçois s’était senti lésé lui-même sur un contact dans la surface en première période, comme en témoigne sa chaussure complètement arrachée, au sein d'une rencontre décidément tumultueuse.