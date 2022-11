Ligue 1: agacé, Lens annonce le départ de deux cadres de sa cellule performance... pour Nice

Via un communiqué publié sur son site ce samedi, le RC Lens annonce le départ de deux hommes de sa cellule performance, à savoir son directeur et son préparateur physique en charge de la prévention musculaire.

Après avoir recruté son directeur sportif, Florent Ghisolfi, l'OGC Nice a de nouveau enrôlé des cadres du RC Lens, à savoir le directeur et le préparateur physique de sa cellule performance. Une nouvelle annoncée ce samedi à travers un communiqué du club artois, qui l'a en travers de la gorge.

Une décision communiquée après le match contre Clermont

Le journal L'Equipe explique que le tout juste nommé directeur sportif de Nice après avoir quitté le RC Lens avait déjà sondé les deux membres concernant un départ dès mi-octobre. Ainsi Laurent Bessière, directeur du département performance de Lens et ami proche de Florent Ghisolfi, et Ghislain Dubois, l'un de ses adjoints en charge de la préparation physique, de la prévention musculaire et de la musculation, ont choisi de le rejoindre au sein du projet INEOS.

Toujours selon le quotidien sportif, la décision des deux hommes a été communiquée aux joueurs ce samedi après la victoire contre Clermont (2-1). Laurent Bessière disposait d'une proposition de prolongation de contrat avec une augmentation, mais préférait quitter le Nord pour des raisons familiales.

Le RC Lens très agacé par la situation

Il aurait également été "emballé par la perspective de disposer de plus gros moyens, de pouvoir pousser son travail de recherche avec un entraîneur francophone. Avec son profil de chercheur, c'est le même raisonnement qui a accompagné sa réflexion cette semaine". "Bessière s'est engagé à rester jusqu'à ce que la transition soit faite", assure L'Equipe.

Celui-ci ajoute également que le RC Lens a mis en demeure Nice et Florent Ghisolfi, à titre personnel, de ne pas débaucher ses hommes cadres. Le club artois est passablement agacé par cette situation.

"Le Racing, club traditionnel qui place le collectif en valeur absolue, regrette amèrement l'annonce de ces départs en cours de saison. Les deux salariés, dont la qualité du travail effectué est inversement proportionnelle à celle du timing choisi pour leurs annonces, seront libérés de leurs obligations au plus tard à la date de fin de leur préavis contractuel", explique le RC Lens dans son communiqué.