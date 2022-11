"Nous concentrons nos efforts sur Nice": Ratcliffe et Ineos pas intéressés par le rachat de Liverpool

Le groupe Ineos de Jim Ratcliffe a mis fin aux rumeurs autour d’un rachat de Liverpool ce mardi. Le géant de la pétrochimie préfère se concentrer sur le développement des clubs dont il est déjà propriétaire comme l’OGC Nice.

Fan de Manchester United et un temps candidat au rachat de Chelsea, Jim Ratcliffe ne veut pas de Liverpool. La mise en vente des Reds ce lundi par le groupe Fenway Sports a donné lieu à de nombreuses rumeurs autour d’une approche de la part du groupe Ineos. Face à la spéculation, l’entreprise pétrochimique a apporté un vif démenti auprès de la presse britannique. Non, Sir James Ratcliffe ne figurera pas parmi les prétendants au rachat des pensionnaires d’Anfield. Le groupe Ineos préfère poursuivre la croissance des clubs lui appartenant déjà comme l’OGC Nice et Lausanne.

"Notre position s'est développée depuis l'été et nous concentrons désormais nos efforts sur Nice, a précisé un porte-parole d’Ineos auprès du Telegraph. Nous rehaussons nos ambitions pour que le club devienne une équipe de premier plan en France afin de concurrencer le PSG."

Nice a enfin lancé sa saison

Arrivé à Nice en 2019, le groupe Ineos n’a jamais caché son ambition de développer un véritable empire au sein du football européen. Mais après avoir vainement tenté sa chance pour Chelsea en avril dernier, Todd Boehly étant préféré à James Ratcliffe, l’homme d’affaires britannique semble avoir changé de stratégie.

Plutôt que de débourser plusieurs milliards d’euros pour racheter Liverpool, Ineos va renforcer sa position chez les Aiglons en leur permettant de lutter durablement pour le podium en Ligue 1.

"Cela représenterait une bien meilleure valeur pour notre investissement que d'acheter l'un des meilleurs clubs de Premier League", a même précisé un porte-parole de l’entreprise pour justifier l’absence d’offre pour les Reds.

Neuvième provisoire du classement avant la 15e journée, Nice a connu un début de saison poussif en championnat. Mais fort de cinq matchs sans défaite dans l’élite et d’une qualification pour les huitièmes de finale de la Conference League, l’équipe entraînée par Lucien Favre semble bien avoir lancé sa saison. De quoi rassurer Sir James Ratcliffe sur son investissement.