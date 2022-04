Ligue 1: Amazon communique ses premières audiences pour les affiches du dimanche soir

Lors de l’événement de présentation annuel de Prime Video, organisé ce mardi à Paris, Bernard Châtillon, le directeur des sports de la chaîne, s’est félicité des audiences enregistrées lors des affiches de Ligue 1. Et notamment celles du dimanche soir, qui rassemblent "plus d’un million de spectateurs", d'après Amazon.

Un bilan largement positif. Huit mois après avoir commencé à diffuser la Ligue 1, Amazon se félicite des résultats enregistrés. Lors de l’événement de présentation annuel de Prime Vidéo, organisé ce mardi à Paris, Bernard Châtillon, le directeur des sports pour la France, a salué un démarrage de qualité: "En un an, on s’est installés comme un acteur crédible, capable de retransmettre des événements sportifs de qualité. On peut être fier du chemin parcouru."

Après le fiasco de Mediapro, qui a ébranlé le foot français, les débuts d’Amazon ont rassuré tout le monde. Et Prime Video semble avoir trouvé son public dans l’Hexagone. "Les retours des abonnés sont très bons, assure Bernard Châtillon. Le monde du football aussi, sur la couverture éditoriale. La production également. Je crois qu’aujourd’hui les abonnés au Pass Ligue 1 ont adhéré à notre identité. Plus d’un million de spectateurs regardent nos affiches le dimanche soir."

"Continuer à rendre les matchs les plus visibles"

De bons résultats qui rendent optimiste l’entreprise américaine, détentrice de près de 80% des droits de diffusion de la L1 jusqu’en 2024. "On prépare la prochaine saison. On a une volonté de continuer à rendre les matchs les plus visibles, explique son directeur des sports en France. Une fois par mois on proposera un match pour tous les membres Prime. On peut aussi confirmer qu'en juin-juillet (lors de l’intersaison, ndlr), on ne facturera pas les abonnés au Pass."

Outre le championnat de France de football, Amazon possède également une partie des droits de retransmission de Roland-Garros. Et Bernard Châtillon a dévoilé quelques infos sur la quinzaine à venir Porte d’Auteuil (du 22 mai au 5 juin): "Pendant toute la journée, on va accompagner les fans de tennis. On aura les fameuses sessions de soirée. On diffusera à partir du 16 mai les deux meilleurs courts de qualifications. On va s'appuyer sur notre expertise de l'année dernière. On aura comme consultants Fabrice Santoro et Mario Bartoli. Guy Forget nous rejoint."

Une comédie autour de la rivalité OM-PSG

En marge de ces explications, Amazon a également annoncé la diffusion prochaine de plusieurs contenus sportifs sur Prime Video. A commencer par une comédie autour de la rivalité entre l’OM et le PSG. Le film, intitulé "Classico" et réalisé par Nathanaël Guedj, se déroule entre la cité phocéenne et la capitale. Il a été tourné ces derniers mois avec Ahmed Sylla, Hakim Jemili et Alice Belaïdi dans les rôles principaux. Basile Boli fait partie du casting, tout comme le rappeur Sporano, l’humoriste Elie Semoun ou le chanteur Vianney. Le youtubeur Bengous y joue également le rôle d’un leader de groupe de supporters marseillais.

L’histoire met en scène Sami (Ahmed Sylla), un salarié de l’OM qui travaille aussi dans un foyer d’orphelins. Lorsqu’il apprend que la Ligue des champions a été volée, il se met en tête de la ramener à Marseille, persuadé que les supporters du PSG sont responsables de sa disparition. De quoi l’entraîner dans un périple à Paris…

Des documentaires sur Pogba et Yannick Noah

Prime Video a aussi produit une série-documentaire sur la vie de Paul Pogba. Son nom: "The Pogmentary". Un programme de cinq épisodes, réalisé en partie en animation. Produite par Black Dynamite, la série sera diffusée en exclusivité en France. Un film-documentaire sur Yannick Noah sera également proposé sur la plateforme. L’occasion de creuser les multiples carrières du dernier Français vainqueur de Roland-Garros (en 1983), un "homme entier et engagé". Une manière "d'illustrer le sens de la victoire mais aussi de la défaite", indique le média détenu par Jeff Bezos, qui va consacrer un autre de ses documentaires à Guy Roux, l’ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre.