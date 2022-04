Ligue 1 en direct: suivez les dernières infos avant la 32e journée

A l'issue de la 31e journée, le club de la capitale compte 12 points d'avance sur l'OM à sept journées de la fin. Autant dire que l'Hexagoal ne peut quasiment plus lui échapper, même s'il reste 21 points à distribuer. La course au titre peut prendre un virage définitif dès la semaine prochaine puisque Paris et Marseille s'affrontent dans le Classique en clôture de la 32e journée.

Le titre pourrait être mathématiquement validé lors de la 33e journée en cas de victoire face à Angers et si Marseille s'incline contre Nantes.

