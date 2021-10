Ligue 1: Amazon n'a pas encore communiqué ses audiences aux clubs

Les audiences des matchs de Ligue 1 diffusées sur Amazon Prime Vidéo n’ont pas encore été communiquées aux clubs, a indiqué Olivier Létang, président de Lille, jeudi sur BFM Business.

Près de trois mois après le lancement de la saison de Ligue 1, le flou règne toujours sur les audiences des matchs, notamment ceux diffusés sur Amazon Prime Vidéo, qui a décroché huit rencontres par journée sur dix pour les trois prochaines années. Invité de BFM Business jeudi, Olivier Létang, président de Lille, a indiqué ne pas avoir reçu d’informations sur le nombre de téléspectateurs sur la plateforme de vidéos américaine.

"C’est encore trop tôt"

"Vous avez forcément suivi l’aspect business des droits TV en France avec le problème important qu'on a eu avec Mediapro l’an dernier, a rappelé le dirigeant nordiste. On a trouvé une solution et, pour nous, chefs d’entreprise, le pire, c’est l’incertitude. Quand les contrats de droits TV ont été signés pour trois saisons avec Amazon Prime, Canal+ et Free, cela nous a permis d’avoir plus de certitudes et on a nouvel entrant avec Amazon. Mais nous n’avons pas les chiffres."

Ce manque de visibilité n’inquiète pas l’ancien directeur général délégué du PSG. "Pour l’instant, je pense que c’est encore trop tôt parce que la chaine a été lancée très récemment, a-t-il ajouté. Ils attendent un peu pour voir comment se passent les campagnes d’abonnements."

En juin dernier, Amazon a créé la surprise en obtenant les droits de diffusion de 80% des matchs de Ligue 1 contre 250 millions d’euros (plus 9 millions d'euros pour huit matchs de Ligue 2 et les coûts de production à 25 millions d’euros par an). Un prix trois fois moins élevé que celui déboursé par Mediapro (780 millions d’euros), initialement choisi pour la période 2020-2024 mais qui avait arrêté la diffusion cinq mois après ses débuts.

Canal+ avait conservé le lot 3 (332 millions d’euros) du précédent appel d'offres dont la chaine cryptée avait voulu se débarrasser avant d’être déboutée par le tribunal de commerce de Nanterre. Le groupe diffuse donc deux rencontres par journée. L’opérateur Free débourse 42 millions d’euros.