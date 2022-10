Ligue 1: Auxerre et Brest veulent Gourvennec

A la peine en Ligue 1, Auxerre et le Stade Brestois pensent tous les deux à Jocelyn Gourvennec pour se relancer, selon Foot Mercato. Le coach de 50 ans est libre depuis son éviction du LOSC.

Il a l’embarras du choix. Libre depuis son éviction du Losc en juin, Jocelyn Gourvennec se rapproche d’un retour en Ligue 1. Selon les informations de Foot Mercato, deux clubs pensent à lui pour relever la tête: Auxerre et Brest. Le promu bourguignon, 16e au classement après 10 journées, vient de se séparer de Jean-Marc Furlan. Le technicien de 64 ans a été écarté dans la foulée de son doigt d’honneur adressé aux supporters de Clermont. Il a fait les frais de son attitude et du début de championnat compliqué de l’AJA. Les dirigeants auxerrois devraient très bientôt s’entretenir avec Gourvennec, qui plait aussi au Stade Brestois.

Une dernière expérience compliquée à Lille

Lanterne rouge avec seulement six points pris depuis le début de la saison, le club breton a montré la sortie à Michel Der Zakarian. D’après Foot Mercato, Gourvennec serait intéressé par ce projet, lui qui est né à Brest. A 50 ans, retrouver la Ligue 1 lui permettrait de se relancer, quatre mois après son renvoi du LOSC. Alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2023 dans le Nord, Gourvennec avait été remercié, la faute à une saison décevante. Pas aidés par les départs de certains joueurs (Mike Maignan, Boubakary Soumaré) et la méforme d’autres éléments restés au club (Burak Yilmaz, Jonathan David en deuxième partie de saison), les Dogues n’avaient terminé qu'à la 10e place du classement, loin de leurs ambitions européennes.

Gourvennec s’était en plus mis à dos le public, frustré par le niveau de jeu proposé par son équipe et son irrégularité. Sa saison avait également été marquée par une vive altercation avec Hatem Ben Arfa, qui avait eu des mots très durs envers lui après un nul à Bordeaux (0-0) début avril. Avant ce passage au Losc, Gourvennec avait dirigé La Roche-sur-Yon, Guingamp (à deux reprises) et Bordeaux. L'été dernier, il avait été annoncé dans le viseur de Lorient, qui avait finalement choisi Régis Le Bris pour remplacer Christophe Pélissier.