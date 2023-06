Ligue 1: Blas, Khazri, Kurzawa… la LFP sanctionne plusieurs joueurs pour des paris sportifs

La commission de discipline de la LFP a publié ce jeudi la liste de tous les joueurs et éducateurs de clubs professionnels sanctionnés pour des paris sportifs lors de la saison 2021-2022. Si l'éventail des sanctions débute par un rappel, certains joueurs de Ligue 1 ont écopé de matchs de suspension.

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 n'ont pas encore repris le chemin de l'entraînement que certains joueurs sont déjà suspendus pour le début de la saison 2023-2024 de football. La LFP a publié ce jeudi le verdict de la commission de discipline concernant les footballeurs et éducateurs professionnels mêlés à des paris sportifs lors de la campagne 2021-2022.

Du classement à des matchs de suspension en passant par des rappels à l'ordre ou des amendes, Au total, 71 acteurs du football professionnel français sont concernés par ces sanctions.

Un gardien de Nantes suspendu

Formé à Niort (alors 13e de Ligue 2), le jeune Mathis Ansar a écopé de la plus lourde sanction avec six matchs de suspension dont trois avec sursis. Le milieu de 20 ans devra aussi s'acquitter d'une amende de 500 euros. Vient ensuite un gardien de l'équipe réserve de l'OM, Evan Huriez qui écope d'une suspension de six matchs mais avec seulement deux fermes.

Plusieurs joueurs connus de Ligue 1 ont aussi été pris par la patrouille. Ainsi, le gardien de Nantes Rémy Descamps, doublure d'Alban Lafont chez les Canaris, sera suspendu lors de la première journée de la saison 2023-2024. Le portier formé au PSG règlera aussi une amende de 1 000 euros.

Blas et Khazri à l'amende, rappel à l'ordre pour Kurzawa

Plusieurs autres joueurs de l'effectif nantais sont concernés par ces décisions de la commission de discipline de la LFP: Jean-Charles Castelletto et Ludovic Blas. Si le défenseur camerounais n'a écopé que d'un rappel à l'ordre, le meilleur joueur nantais de la saison 2022-2023 a pris 2 000 euros d'amende.

L'ancien Stéphanois aujourd'hui à Montpellier, Wahbi Khazri s'est lui aussi vu infligé une amende fixée à 3 000 euros. Enfin, s'il n'avait disputé que neuf minutes avec le PSG lors du Trophée des champions pendant l'exercice 2021-2022, Layvin Kurzawa a fait l'objet d'un rappel à l'ordre.