Bordeaux-Rodez arrêté: "On ne touche pas à un joueur", le président de la commission de discipline justifie les sanctions contre les Girondins

Ce lundi, la commission de discipline de la LFP a décidé de donner match perdu aux Girondins de Bordeaux après l’arrêt de la rencontre face à Rodez le 2 juin dernier. Contacté par RMC Sport, Sébastien Deneux, le président de l’instance, a expliqué les raisons de ce choix.

Le suspense a pris fin ce lundi après-midi. Dix jours après l’arrêt de la rencontre Bordeaux-Rodez à la 23e minute après l'agression par un supporter bordelais descendu des tribunes d'un joueur du RAF, la commission de discipline de la LFP a décidé de donner match perdu aux Girondins. Ces derniers ont également été sanctionnés d’un retrait d'un point ferme pour la saison prochaine et de la fermeture pour deux matchs fermes de la tribune Sud du Matmut Atlantique.

>> Bordeaux-Rodez: toutes les infos et réactions EN DIRECT

"Ce dossier présentait pour la commission une singularité: il a été volontairement porté atteinte par un supporter à un joueur adverse qui vient de marquer pour son équipe et mène au score. On ne touche pas à un joueur", a indiqué Sébastien Deneux, président de la commission de discipline, à RMC Sport.

Affaire Bordeaux / Rodez : comprenez-vous l'attitude des Girondins ? – 11/06 7:27

Une décision déterminante pour l'avenir de plusieurs clubs

Cette décision était déterminante dans la course à la montée et au maintien. Avec ce match perdu, les Girondins restent en Ligue 2 tandis que Metz, qui pouvait encore mathématiquement se faire doubler par Bordeaux, va retrouver la Ligue 1. En bas de tableau, Rodez est maintenu grâce à ces trois points, tandis qu’Annecy est relégué en National.

Quelques minutes après l'annonce de la sanction, les Girondins ont condamné "une une décision aussi incompréhensible que disproportionnée" et annoncé leur intention de saisir le CNOSF.

"L’instruction et le verdict de la commission de la LFP" ont permis de faire "tout la lumière sur ce dossier" et "confirmer la probité du club et de l’ensemble de ces acteurs", s'est de son côté félicité le RAF dans un communiqué.