Ligue 1: Bordeaux avance à petits pas, Lens enfonce Angers

Clermont et Bordeaux se sont séparés sur un score de parité (1-1) ce dimanche, lors de la 26ee journée de Ligue 1. Lens et Lorient se sont arrachés pour s'imposer, respectivement face à Angers (2-1) et Brest (1-0)

Bordeaux patine en queue de classement

Les débuts timides de David Guion se confirment sur le banc des Girondins. Bordeaux repart de Clermont avec un seul petit point décroché sur la pelouse d’un promu (1-1). L'équipe girondine ne décolle pas franchement - même si elle pourrait abandonner la dernière place à Troyes à l’issue de la 26e journée -, scotchée en fond de classement, la faute à une défense poreuse qui plombe une différence de buts calamiteuse. Le capitaine Joshua Guilavogui avait pourtant ouvert le score, alors que Bordeaux ne parvenait pas à se montrer dangereux, en première période.

Guilavogui venait alors d’inscrire son premier but en Ligue 1 depuis neuf ans, mais c’est bien vers l’Ukrainien Danylo Ignatenko, son partenaire touché par la guerre qui ravage son pays, que l’ancien milieu de terrain de Wolfsburg s’est tourné, se précipitant vers le banc pour lui sauter dans les bras. Signe d’une vraie solidarité, mais pas forcément d’un nouvel élan à Bordeaux, qui a donc encore encaissé un but. Bordeaux n’est toujours pas parvenu à conserver sa cage inviolée, cette saison.

Dominateurs dans les airs en première période, les Bordelais ont eu beaucoup plus de mal à contenir les Clermontois à terre, notamment sur la superbe égalisation de Rashani, avant de frôler la correctionnelle au bout du temps additionnel, sur corner ! Sans être grandiose, Clermont prend un point, tandis que Bordeaux ne gagne toujours pas, mais ne perd plus non plus, depuis l’arrivée de David Guion (2 nuls).

Angers, une fin de match à oublier

Sur une série de quatre défaites consécutives, les Angevins pensaient tenir le bon bout face à des Lensois timorés. Mais tout s’est effondré dans les vingt dernières minutes, cauchemardesques pour le SCO, battu 2-1. Fulgini, l’un des Angevins les plus dangereux avec Sofiane Boufal, avait pourtant débloqué la situation à l’entame de la seconde période. Les Lensois, longtemps approximatifs sur le plan technique, sont ensuite revenus à la faveur de circonstances favorables.

L’expulsion de Mohamed Ali Cho pour commencer (69e). Alors qu’il pensait obtenir un penalty, l’avant-centre a été récolté un second avertissement pour une grossière simulation commise sous les yeux de l’arbitre, qui n’a pas hésité à lui indiquer le chemin des vestiaires. En infériorité numérique, Angers n’a pas tardé à dégoupiller, explosant sur une accumulation d’erreurs défensives. Gêné par le soleil, Petkovic repoussait maladroitement du pied sur Traoré. Ce dernier dégageait tout aussi maladroitement sur Mendy, qui se trouvait à ses côtés et trompait son propre gardien (74e).

A peine le temps de digérer cette égalisation, et de se réorganiser pour tenir ce point du nul, que le SCO encaissait un nouveau coup du sort. Jonathan Clauss a bien senti le coup. Comprenant que le gardien adverse luttait avec le soleil dans les yeux, le latéral a canonné en direction du but angevin. Bien lui en a pris puisque, légèrement avancé, Petkovic n’a pas été capable de lire la trajectoire, ni d’évaluer la vitesse du ballon, sur une frappe flottante de l’un des meilleurs passeurs de Ligue 1 (77e). Lens se rapproche du Top 5 en Ligue 1.

Lorient gagne enfin… à l’extérieur

Lorient réapprend à voyager. Les Merlus n’avaient plus exulté loin du Moustoir depuis le 17 octobre 2020. Une éternité. Lorient a battu le Stade Brestois, par le plus petit des écarts (1-0) certes, mais les Brestois ont bien été dominés de bout en bout. Trop rarement dangereux, les hommes de Michel der Zakarian ont perdu le fil avec l’exclusion de Brendan Chardonnet (29e), expulsé pour une poussette dans le dos de Moffi, qui s’apprêtait à défier le gardien. Pas du tout dans son match, Brest s’est réorganisé avec la sortie de Belaili.

Intéressant dans le jeu, proche d’ouvrir le score sur coup-franc, Laurienté se rêvait en héros, mais c’est finalement la recrue Ibrahima Koné qui a endossé ce rôle en fin de match (74e) pour offrir à son équipe une précieuse victoire. D’autant plus importante qu'elle permet à Lorient de sortir de la zone rouge. Indispensable avant d'aborder le calendrier infernal promis aux Merlus dans la course au maintien. Lyon, Clermont, Strasbourg, Paris, Saint-Etienne et surtout Nice défieront les Merlus lors des six prochaines journées.

Metz ne décolle pas

Metz peine à engranger des points et à retrouver le chemin du succès à domicile. Réduits à dix en fin de match après l’expulsion de Pajot, les Messins ont tenu face à des Nantais beaucoup moins tranchants qu’à domicile face au Paris Saint-Germain. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (0-0). Loin du spectacle proposé à la Beaujoire il y a une semaine, le match a longtemps peiné à se décanter, avec un rythme très lent et peu de situations de jeu.

Ce qui a eu le don d’agacer une partie du public, et d'exaspérer Frédéric Antonetti, contraint de regarder le match depuis les tribunes. Escortés par les sifflets à la mi-temps, les deux équipes ne sont pas revenues avec de bien meilleures intentions sur la pelouse après la pause. Le rythme est resté faible, et le match pauvre en occasions (3 tirs cadrés pour Nantes, 0 pour le FC Metz).