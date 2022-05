Ligue 1: Bordeaux coule vers la Ligue 2, Angers et Clermont respirent, Lens rêve encore d'Europe

Angers s’est imposé contre Bordeaux ce dimanche après-midi en Ligue 1 (4-1) et a (presque) condamné les Girondins à la descente en Ligue 2. Clermont a battu Montpellier (2-1) pendant que Lens a arraché la victoire à Reims (2-1).

Angers - Bordeaux : 3-1

"On ira pour gagner, il n’y a pas d’autres alternatives, disait David Guion avant le déplacement des Bordelais à Angers. Mais les ambitions du coach girondin ne se sont pas vues sur le terrain. Les Bordelais ont encaissé un but dès la 4e minute et n’ont même pas eu le temps d’espérer quoi que ce soit. Une action encore une fois rocambolesque, avec une succession de bourdes de la défense pour laisser Mohamed-Ali Cho marquer dans une cage vide. A la demi-heure de jeu, Batista Mendy doublera la msie de la tête, sur un coup franc bien enroulé d’Angelo Fulgini.

Entré en jeu quelques instants plus tôt, Sekou Mara réduira le score (60e). Mais pas de quoi raviver les espoirs girondins puisque deux minutes plus tard, Bordeaux encaissera un troisième but, une fois encore assez improbable, conclu par Stéphane Bahoken. D’abord annoncé hors-jeu, il a finalement été validé. Coup de grâce avec Pereira Lage dans le temps additionnel. C’est la première fois de la saison que le SCO inscrit quatre buts en une rencontre.

Grâce à cette victoire, Angers acte son maintien. Les Bordelais, eux, s’enfoncent encore un peu plus. Ils ne sont pas officiellement relégués en Ligue 2 (ce sera le cas mercredi si Saint-Etienne s’impose à Nice), mais le maintien des Girondins parait improbable.

Reims – Lens : 1-2

Les Lensois peuvent encore espérer disputer la Conference League la saison prochaine. Avec cette victoire à Reims, les Nordistes sont désormais à deux points de Nice et Strasbourg. Le challenge reste relevé, mais c’est encore possible. Les Sang et Or ont arraché la victoire dans les derniers instants, avec un but du capitaine Seko Fofana (90e+2).

Lens a largement dominé la rencontre, mais a eu beaucoup de mal à concrétiser. Les Rémois ont ouvert le score sur leur première vraie occasion (28e) grâce à Arber Zeneli. Un très beau but d’une frappe puissante dans la lucarne. Les Lensois ont égalisé en deuxième période (55e) avec Florian Sotoca. Avant de vivre un dénouement tardif, mais heureux.

Clermont – Montpellier : 2-1

Face à des Montpelliérains en perte de vitesse (sept matchs sans victoire, série en cours), les Clermontois avaient une belle occasion de prendre des points en vue du maintien. Mission réussie. Les Auvergnats se sont mis dans de bonnes dispositions dès le début avec une ouverture du score de Rashani dès la 4e minute. Mais Joris Chopard a égalisé (32e), après un très bel enchaînement. Pour les Auvergnats, la délivrance viendra du penalty transformé par Mohamed Bayo, après une faute de Sakho sur Magnin. Précieux succès pour Clermont qui est désormais assuré de ne pas terminer aux deux dernières places.