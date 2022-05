Lorient-OM: Harit forfait de dernière minute, une attaque très remaniée pour Marseille

Déjà privé de Dimitri Payet et d'Arek Milik, l'OM va devoir en plus faire sans Amine Harit ce dimanche sur la pelouse de Lorient en Ligue 1 (17h05). L'international marocain, présent dans le groupe, est forfait de dernière minute.

C'est comme si rien ne devait sourire à l'OM dans le sprint final... Lourdement battu par l'OL dimanche dernier au Vélodrome (3-0), éliminé de la Ligue Europa Conférence jeudi soir par le Feyenoord Rotterdam après un triste nul à domicile (0-0), le club phocéen doit s'imposer à Lorient ce dimanche (17h05) pour tenter de décrocher la deuxième place en Ligue 1 en fin de saison, alors que Monaco et Rennes poussent très fort. Mais il va devoir y parvenir sans une bonne partie de ses éléments offensifs...

Alors que les forfaits de Dimitri Payet - out jusqu'à la fin de la saison - et Arkadiusz Milik pour le déplacement au Moustoir étaient déjà connus, celui d'Amine Harit est en plus venu s'ajouter à la liste, au dernier moment. Touché au pied droit jeudi soir, l'international marocain était pourtant dans le groupe marseillais en Bretagne. Mais il n'est pas sur la feuille de match.

>>> Suivez Lorient-OM en direct

Bakambu plutôt que Dieng

Par conséquent, Jorge Sampaoli a misé sur un trio offensif composé de Cengiz Ünder, Gerson et Cédric Bakambu, ce dernier étant préféré à Bamba Dieng pour - normalement - occuper l'axe. Steve Mandanda est lui reconduit dans les buts, avec Valentin Rongier et Luan Peres dans les couloirs.

Côté lorientais, pas de surprise de dernière minute. On notera entre autres la présence de Laurent Abergel dans le onze. De quoi jouer un mauvais tour à son club formateur ?

La compo de l'OM : Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Under, Bakambu, Gerson.

Remplaçants: Lopez, Kolasinac, Lirola, Said Mmadi, Targhalline, Henrique, Dieng, Ben Seghir, Benyahia Tani.

La compo de Lorient : Dreyer - Silva, Mendes, Laporte, Morel, Le Goff - Le Fée, Lemoine, Abergel - Moffi, Laurienté.

Remplaçants: Nardi, Jenz, Hergault, Petrot, Innocent, Boisgard, Monconduit, Kone, Ouattara.