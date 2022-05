PSG: finalement, Messi est bien dans le groupe contre Troyes

Incertain en raison d’une douleur para-costale, Lionel Messi est finalement bien présent dans le groupe du PSG pour la réception de Troyes ce dimanche (20h45, 36e journée de Ligue 1).

Fin du suspense. Un temps incertain, Lionel Messi figure bien dans le groupe du PSG convoqué par Mauricio Pochettino pour affronter Troyes ce dimanche soir (20h45) au Parc des Princes, à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Un doute planait sur la présence de l’attaquant argentin de 34 ans, qui n’avait pas participé à l’entraînement collectif samedi au Camp des Loges.

Paredes, Draxler et Icardi à l'infirmerie

"Leo Messi s’est entraîné à part pour une douleur para-costale. Un nouveau point sera effectué dimanche matin", avait précisé le club de la capitale dans un communiqué. Reste à savoir s’il sera titulaire ou non pour cette rencontre face au promu troyen, 14e au classement et qui n'a pas encore validé son maintien. Déjà champion de France, le PSG veut de son côté bien finir la saison et rectifier le tir après ses nuls décevants contre Lens (1-1) et Strasbourg (3-3).

Messi aura peut-être l'occasion d'inscrire un cinquième but en championnat. Il pourrait être associé à Neymar et Kylian Mbappé dans le 3-4-3 testé ces dernières semaines par Pochettino. S'il n'est pas jugé à 100% par le staff parisien, c'est Angel Di Maria qui tiendrait la corde pour compléter le trio d'attaque. Le PSG est par ailleurs privé pour ce match de Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi, blessés. Layvin Kurzawa, Abdou Diallo et Eric-Junior Dina-Edimbe n'ont pas non plus été retenus.