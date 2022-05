Metz-OL: la grosse rechute de Lyon, les Lorrains rêvent encore de maintien

Grâce à un but de Farid Boulaya dans le money-time, le FC Metz a battu Lyon 3-2 dimanche lors de la 36e journée de Ligue 1. Alors que les Grenats peuvent encore rêver d'un miraculeux maintien à la dernière journée, les Gones peuvent presque dire adieu à l’Europe.

Dimanche noir pour l’OL. Une semaine après avoir triomphé au Vélodrome face à l’OM (3-0), l’Olympique Lyonnais est retombé dans ses travers sur la pelouse du FC Metz, lanterne rouge du championnat. Malgré un doublé de Moussa Dembélé, Lyon s’est incliné 3-2, crucifié par un but sublime de Farid Boulaya à une minute de la fin du temps réglementaire.

Pour les Gones, les derniers espoirs de qualification pour une Coupe d’Europe se sont sans doute envolés en Lorraine. Du côté de Metz, les Grenats montent provisoirement à la 19eme place du classement à trois points de Saint-Etienne. Les Verts sont barragistes et se déplaceront à Nice mercredi (19h).

Doublé pour Moussa Dembélé

La première banderille est signée Houssem Aouar dont la frappe, légèrement déviée, passe juste au-dessus (17e). Les Grenats répondent avec Vincent Pajot. Après une première tentative repoussée par Emerson et Lopes (25e), le capitaine messin se rattrape sur le corner en inscrivant son premier but de la saison (26e, 1-0). Puis Didier Lamkel Zé double la mise sur un contre (2-0, 39e) avant que Moussa Dembélé ne relance l’OL avec son 18eme but de la saison, validé par le VAR (2-1, 42e).

Visiblement peu satisfait du rendement de ses joueurs, Peter Bosz sort quatre joueurs. Si Malo Gusto a été touché au genou, cela ressemble en revanche à une sanction pour Boateng, Aouar et Paqueta. Pour ne rien arranger, Thiago Mendes se fait expulser pour une faute indiscutable sur Lamkel Zé qui filait au but (68e). Si Moussa Dembélé s’offre un doublé et redonne espoir à son équipe, Farid Boulaya assomme l’OL d’une belle frappe enroulée en toute fin de rencontre (2-2, 89e). Lors des deux dernières journées, Lyon ira à Nantes avant de recevoir Clermont. Metz tentera de croire à un miraculeux maintien à Angers puis face au PSG au Parc.