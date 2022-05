Ligue 1: Bordeaux et Metz relégués dès ce samedi si…

Plus que jamais en danger, les Girondins de Bordeaux abattent leur dernière carte ce samedi soir contre Lorient (21h). La défaite est interdite pour conserver un mince espoir de maintien. Le calcul est un peu plus complexe pour Metz avant son duel contre Angers (21h).

Une heure. C’est le temps durant lequel les Girondins de Bordeaux ont été virtuellement relégués en Ligue 2. Mais les Bordelais ont pu compter mercredi sur Andy Delort et ses coéquipiers pour remonter Saint-Etienne qui pensait avoir fait le plus dur en menant 2-0 à la mi-temps.

En sursis les Girondins, reçoivent des Lorientais (17es) qui auront à coeur de définitivement valider leur billet en Ligue 1. L’équation est simple pour David Guion et sa troupe: la défaite est interdite et la victoire essentielle pour garder une infime chance de maintien. Pour ne rien arranger, le club au scapulaire devra faire sans Benoît Costil, bléssé et sans Mbaye Niang, écarté du groupe après une altercation ce vendredi.

Bordeaux relégué si…

-Les Girondins perdent.

-Les Girondins font un nul contre Lorient et que Saint-Etienne fait match nul ou gagne.

-Les Girondins gagnent et que Saint-Etienne gagne.

Avant dernier du classement, le FC Metz compte un point d’avance sur Bordeaux et trois de retard sur Saint-Etienne, barragiste. Les Messins reçoivent des Angevins qui n’ont plus rien à jouer au stade Saint-Symphorien. Remontés dans l'Élite en 2019, les hommes de Frédéric Antonetti devront compter sur un revers de Saint-Etienne et une victoire pour aborder la dernière journée dans la peau de barragiste.

Metz relégué si…

-Metz perd et Saint-Etienne fait match nul ou gagne

-Metz fait match nul et Saint-Etienne gagne.

Le programme des deux équipes:

Girondins de Bordeaux - FC Lorient (Amazon Prime Video à 21h)

FC Metz - SCO Angers (Amazon Prime Video à 21h)