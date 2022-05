Bordeaux: tensions au Haillan, Mbaye Niang écarté du groupe

INFO RMC SPORT - Alors qu'il reste un infime espoir aux Girondins de Bordeaux d'accrocher la place de barragiste lors des deux dernières journées de championnat, le ton est monté ce vendredi au Haillan entre les dirigeants et les joueurs

La situation se complique un peu plus pour les Girondins. Alors que mathématiquement il reste un infime espoir à Bordeaux pour se maintenir en Ligue 1 et aller décrocher une place de barragiste au dépend de Saint-Etienne, le ton est monté ce vendredi au Haillan entre les dirigeants et les joueurs. Conséquence directe, Mbaye Niang ne jouera pas contre Lorient samedi.

L'attaquant de 27 ans a été mis à l'écart du groupe. La nouvelle a été confirmée par le club dans la foulée, en précisant "sanction disciplinaire" comme motif d'absence.

>> Ligue 1: les infos en direct

Tension palpable tout au long de la semaine

Mbaye Niang fait partie des joueurs qui ont été surpris lundi dernier sur leur jour de repos en train de faire un foot à 5 dans un complexe de Mérignac au lendemain de la claque reçue à Angers qui a quasiment condamné le club (1-4). "Le club s’est chargé de ce dossier et des décisions seront prises suite à ces actions", a indiqué David Guion en conférence de presse. Ce n’est malgré tout pas pour cet évènement que Niang a été écarté mais bien pour son attitude ce vendredi.

Sur le même sujet Bordeaux: fin de saison pour Costil, qui ne rejouera plus avec le club

Cet épisode du futsal a généré énormément de tensions dans le vestiaire. Une tension palpable tout au long de la semaine, alors que les Bordelais sont dans l'urgence de résultats. Actuellement dernier de Ligue 1 (27pts), les Girondins comptent quatre points de retard sur Saint-Étienne, 18e et barragiste.