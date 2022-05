Ligue 1: Metz croit à l'exploit du maintien

Le FC Metz, 19e du championnat, reçoit Angers samedi soir (21h, 37e journée de Ligue 1.) Le club messin aborde ce sprint final avec une envie: réaliser l’exploit d’au moins accrocher le barrage.

Depuis la victoire face à Lyon, dimanche dernier (3-2), le vestiaire messin s’est remis à croire à un potentiel maintien en Ligue 1. La défaite de l’AS Saint-Etienne, mercredi à Nice (4-2), a fait augmenter cet espoir. Englués dans la zone rouge depuis plusieurs mois (19es à trois points de Saint-Etienne, barragiste), les hommes de Frédéric Antonetti joueront leur avenir lors des deux dernières journées face à Angers et au Paris SG.

"Peut-être que la chance va tourner"

"On a vu que Troyes est capable d’accrocher un point au Parc (2-2, dimanche dernier, ndlr), pourquoi pas nous si on donne notre vie sur cette pelouse. Angers sera le match déterminant pour accrocher ce barrage. On regardera le score des Verts mais après une saison difficile pour le moral peut être que la chance peut aussi tourner en notre faveur", confie un membre des Grenats.

Saint-Etienne sera dans le viseur du staff, avec l’espoir d’un faux pas face à Reims. "On doit faire le travail, le groupe a conscience de revenir un peu dans le jeu en cette fin de saison. La relation n’a pas toujours été bonne avec les supporters, on mérite les critiques. Mais sur un sprint final aussi important pour le club, il faut se donner même si on ne possède pas notre destin entre nos pieds", répète ce dirigeant.

Quel avenir pour Antonetti?

Depuis plusieurs semaines, Frédéric Antonetti a relâché la pression. Il répète à ses joueurs de prendre du plaisir sur le terrain. A la fin du match contre Lyon, le technicien ne voulait surtout pas changer son discours officiel: "Il y a peut-être une petite chance mais je ne veux pas en parler. Avant, je disais 'j'y crois', et j'avais beaucoup de raisons d'y croire, mais ça ne marchait pas. Là, on est libérés."

Concernant l’avenir du technicien corse, et contrairement aux informations publiées dans différents médias, le FC Metz n’a encore pris aucune décision. La semaine dernière, Frédéric Antonetti avait vivement réagi aux rumeurs sur son avenir. "Des conneries (il coupe le journaliste). Que des conneries! Ce n’est pas du journalisme, c’est de la désinformation, avait indiqué l’entraîneur des Grenats face aux médias. En ce qui me concerne, que des conneries. Le journaliste doit bien informer et dire les choses. Il ne faut pas penser pour moi. Je suis assez grand garçon pour penser par moi-même, ne vous inquiétez pas." "Il possède une relation unique avec son président, son avenir sera à Metz, reste à connaître son rôle précis", conclut ce dirigeant du FC Metz. Le Corse possède un contrat jusqu’en juin 2024.