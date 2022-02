Ligue 1 : Bordeaux humilié à Reims, Nice battu par Clermont... ce qu'il faut retenir du multiplex

Les quatre rencontres de l'après-midi en Ligue 1 ont réservé quelques surprises. Après sa victoire la semaine passée contre Strasbourg, Bordeaux s'est effondré à Reims (5-0). L'OGC Nice s'est fait surprendre par Clermont (0-1) tandis que Strasbourg s'est offert un joli succès contre Nantes (1-0). Pas de vainqueur en revanche entre Troyes et Metz (0-0).

Après la victoire lorientaise face à Lens (2-0), quatre autres rencontres étaient au programme de la 23e journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi. Et c'est surtout dans le bas du classement que les choses ont un peu bougé, notamment du côté de Bordeaux.

Reims corrige Bordeaux, Petkovic plus que jamais sur la sellette

Une semaine après leur belle victoire contre Strasbourg (4-3), les Girondins ne sont pas parvenus à enchaîner contre Reims. Loin de là. Inoffensifs ou presque devant, les hommes de Vladimir Petkovic - dont la situation personnelle devient de plus en plus compliquée - sont passés complètement à côté de leur rencontre au stade Auguste-Delaune (5-0).

Si le premier but inscrit par Ekitike juste avant la pause sur penalty après une faute de Hwang restera discutable (0-1, 40e), les Bordelais ont sombré dès le retour des vestiaires sur un corner mal repoussé que Munetsi viendra parfaitement exploiter avec une frappe lourde sous la barre de Poussin (0-2, 46e). Trois buts supplémentaires de Matusiwa (0-3, 59e), Faes (0-4, 61e) et Munetsi de nouveau (0-5, 76e) iront faire gonfler l'addition, sans parler de l'expulion d'Ignatenko quelques minutes après son entrée (72e). Et précipiter de nouveau les Girondins dans la crise. Les voici 19es du championnat, deux petits points seulement devant la lanterne rouge Saint-Etienne.

Nice se fait surprendre par Clermont

Le piège tendu par le promu clermontois a parfaitement fonctionné ce dimanche à l'Allianz Riviera. Face à un Nice en pleine confiance, surfant sur une série de cinq victoires consécutives en Ligue 1, Clermont est parvenu à faire plier les joueurs de Christophe Galtier dans le dernier quart d'heure grâce à Elbasan Rashani (0-1, 77e) après un gros travail d'Allevinah sur le couloir droit.

Peu inspirés, pas très en jambes, les joueurs du Gym ont souffert et avaient failli encaisser un premier but quelques minutes avant l'ouverture du score, Allevinah trouvant le montrant droit de Bulka (70e). Coup d'arrêt pour Nice, donc, qui manque l'occasion de reprendre la place de dauphin du PSG à l'OM et reste 3e de Ligue 1. De leur côté, les Clermontois prennent un peu d'air sur la zone rouge (15e avec quatre points d'avance sur le premier relégable).

Liénard sanctionne Nantes et propulse Strasbourg à la 4e place

La faute technique de Fabio à la 71e minute coûte cher aux Nantais ce dimanche. Sur un centre venu de la droite, le défenseur brésilien a manqué son dégagement, laissant le champ libre au capitaine strasbourgeois Dimitri Liénard pour armer une frappe lourde du pied gauche et trouver les filets d'Alban Lafont (1-0). Jusque-là, les deux équipes étaient pourtant au coude-à-coude, rendant difficile tout pronostic.

Grâce à ce succès, Strasbourg remonte à la 4e place devant Monaco. Coup d'arrêt pour les Canaris qui restaient sur deux succès face à Lorient (4-2) et Brest (2-0).

Troyes et Metz se neutralisent au stade de l'Aube

Eux aussi bataillent pour le maintien. Et cela s'est peut-être senti ce dimanche au stade de l'Aube. Prudents et très organisés, Troyes et Metz ne sont pas parvenus à se départager et prendre les trois points afin de se détacher de la zone rouge. Lorient et Saint-Etienne, tous deux vainqueurs, avaient mis la pression sur leurs concurrents. Mais ni les hommes de Bruno Irles, ni ceux de Frédéric Antonetti n'ont été en mesure de saisir l'opportunité face à un adversaire direct. L'Estac reste 16e, Metz remonte à la 18e position après la claque reçue par Bordeaux.