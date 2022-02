Ligue 1: Bordeaux officialise l’arrivée de David Guion, nouvel entraîneur des Girondins

Dans une situation préoccupante en Ligue 1 avec cette 20e place au classement, les Girondins de Bordeaux ont un nouvel entraîneur. Comme pressenti depuis plusieurs jours, l’ex-coach de Reims David Guion succède à Vladimir Petkovic.

En recrutant le sélectionneur qui avait réussi à faire tomber l’équipe de France lors de l’Euro 2020 avec la Suisse, les Girondins de Bordeaux pensaient avoir trouvé l’homme idéal pour lancer un nouveau cycle. Mais le passage de Vladimir Petkovic aura été un échec cuisant. Afin d’assurer son maintien dans l’élite, les propriétaires se sont séparés du Bosnien et ont recruté un habitué du championnat français. Sans club depuis son départ de Reims l’été dernier, David Guion aura maintenant la tâche de relancer une formation comptant 12 défaites.

Sur leur site, les Bordelais ont souhaité la bienvenue au Français, qui a signé jusqu’à la fin de la saison: "Le technicien va pouvoir amener toute son expérience et son expertise du football français (plus de 100 matchs en Ligue 1). De vrais atouts dans la perspective du maintien du club dans l’élite. Nous sommes ravis d’accueillir David Guion et nous lui souhaitons le meilleur aux Girondins de Bordeaux."

Guion: "Retrouver un projet dans un club populaire"

À la fin de son passage réussi à Reims, qu’il a réussi à maintenir dans l’élite, David Guion avait émis dans un entretien avec France Bleu, sa volonté de retrouver une formation avec un certain critère: "Il n’y a pas de grands projets sans les supporters. Et voilà, mon objectif, c’est de retrouver un projet dans un club populaire."

Pour l’aider dans sa mission, Guion et ses joueurs auront plus que jamais besoin du soutien des fans. À commencer par la difficile réception de l’AS Monaco ce dimanche (à 17h05). Pas le match idéal pour démarrer une nouvelle aventure, mais une victoire donnerait de la confiance au groupe du meilleur entraîneur de Ligue 2 en 2018.