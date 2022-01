Ligue 1: Bordeaux-OM se jouera à huis clos si le match est maintenu

Bordeaux a demandé le report de son match face à l'OM, vendredi (21h, 20e journée de Ligue 1). En cas de refus, le club a décidé que la rencontre se disputerait à huis clos, selon les informations de RMC Sport.

Bordeaux n'attend pas les tests PCR prévus à 48h de la rencontre dans le nouveau protocole sanitaire de la ligue pour faire bouger les choses. La demande de report officielle du match face à l'OM, vendredi (21h, 20e journée de Ligue 1) a bien été faite. Et le club a déjà pris ses dispositions en cas de refus. Selon les informations de RMC Sport, les Girondins ont prévenir leurs partenaires et supporters qu'en cas de maintien de la rencontre, elle se jouera à huis-clos. Une information confirmée par le club, dans un communiqué publié quelques minutes plus tard.

Le club ne veut pas accueillir de monde dans ce qu'il considèret comme une mascarade. Dans un courrier adressé à la Ligue, les Girondins ont notifié que la tenue "d'un match de cette envergure à huis-clos aurait des conséquences malvenues pour le championnat, les supporters et le diffuseur".

Bordeaux veut utiliser tous les moyens

Une façon également de mettre la pression sur les instances du foot français. Rappelons que lors des tests effectués ce mardi, aucun positif supplémentaire ne s'est ajouté à la liste des absents. Des nouveaux tests sont effectués ce mercredi mais les Girondins comptent bien utiliser tous les moyens dont ils disposent pour reporter ce match capital pour le club.

L'effectif de Bordeaux a été décimé, ces derniers jours, par une vague de contamination au coronavirus. Dimanche dernier, l'équipe s'est inclinée à Brest (3-0) en Coupe de France en l'absence de 21 joueurs testés positifs. Plusieurs d'entre eux seront disponibles mais Vladimir Petkovic a mis en garde contre le manque de préparation de certains d'entre eux entre leur reprise à l'entraînement et le match.

"Si un joueur revient la semaine prochaine à l’entraînement, il est impossible qu’il soit prêt pour avoir 90 minutes de résistance contre Marseille, avait-il déclaré la semaine dernière en conférence de presse. Le problème n'est pas seulement ce match contre l'OM. C'est qu'on doit être patient et prudent pour la santé des joueurs pour la suite aussi."