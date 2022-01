Bordeaux: "Le match ne devait pas se jouer", peste Briand sur le protocole Covid

Très affaibli par les cas de Covid-19, Bordeaux s'est incliné face à Brest (3-0) en 16e de finale de Coupe de France, avec une équipe très jeune. Une situation qui a fortement déplu à Jimmy Briand, l'un des seuls pros titulaires ce dimanche.

Une décision qui ne passe pas. Alors que les Girondins se sont déplacés avec sept joueurs professionnels en raison des 21 cas de Covid qui touchent le groupe de Vladimir Petkovic, les jeunes bordelais se sont inclinés sur la pelouse de Brest (3-0) et sont éliminés de la Coupe de France. La tournure des évènements n'a d'ailleurs pas plu à Jimmy Briand, l'un des seuls professionnels disponibles pour ce match.

"Une mascarade"

"La première chose que j’ai envie de dire, c’est qu’il faut féliciter ces jeunes parce que ce n’était pas simple pour eux. Je pense qu’ils ont répondu présent, on a fait avec nos armes, c’était eux, ils ont fait le boulot. On nous a, entre guillemets, obligé à jouer donc on a joué et on sort de cette compétition qui était importante pour nous. On a pu voir que ce soir c’était une mascarade", a pesté le capitaine du jour en conférence de presse.

Ce match face à Brest a été difficile jusqu'au bout pour Jimmy Briand, sorti blessé dès la 51e minute. Victime d'une semelle au début de la seconde période, il a cédé sa place à Amadou Traoré (19 ans), qui n'a passé que 12 minutes sur la pelouse, vraisemblablement touché à une cuisse. Deux nouvelles tuiles qui n'arrangent pas les Girondins, alors qu'ils doivent affronter Marseille en championnat dès vendredi.