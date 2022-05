Ligue 1 en direct: grosses tensions à Bordeaux avant le multiplex de la 37e journée en live

Les Lensois investissent le stade de l'Aube

Situé à moins de 3h de route du Pas de Calais, le Stade de l'Aube aura des couleurs sang et or avec plus de 20.000 spectateurs (guichet fermé). Le parcage visiteur sera plein avec plus de 2.500 lensois mais également les autres tribunes du stade. L'ESTAC a temporairement suspendu la création de compte pour la billetterie pour éviter que trop de supporters du RCL achètent des billets rapporte le quotidien troyen L'Est Eclair. Néanmoins aux abords du stade, les maillots sang et or se faisaient nombreux, pas aussi nombreux que les troyens cependant.

A.V