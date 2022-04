Ligue 1: Bordeaux renverse Metz dans le match de la peur et quitte la dernière place

Mené contre le cours du jeu en première période, Bordeaux a su trouver les ressources devant son public pour venir à bout du FC Metz (3-1), ce dimanche, lors de la 31e journée de Ligue 1. Un succès très important dans la lutte pour le maintien.

Nicolas De Préville l'avait répété cette semaine : "L'équipe qui va gagner pourrait enterrer l'autre." C'est aussi ce que doivent se dire les supporters messins ce dimanche. Battue par Bordeaux (3-1) lors de la 31e journée de Ligue 1, leur équipe glisse à la 20e et dernière place, et étend sa triste série à dix matchs sans victoire. Les Girondins, eux, gagnent un rang et prennent trois longueurs d'avance sur leur adversaire du jour. Ils reviennent aussi à un point de Saint-Etienne, barragiste, et à deux unités de Clermont, 17e. Une très bonne opération comptable et le plein de confiance dans cette lutte pour le maintien qui s'annonce indécise jusqu'au bout. Côté messin, la dynamique est terrible et il faudra vite trouver des solutions pour relever la tête.

Bordeaux mené contre le cours du jeu

Au Matmut-Atlantique, la première surprise vient de la composition bordelaise. Pour la première fois depuis son arrivée il y a deux mois, David Guion décide d’aligner d’entrée Mbaye Niang. Danylo Ignatenko et Javairo Dilrosun sont aussi titulaires. Dans les buts, Gaëtan Poussin est préféré à Benoît Costil, qui avait eu un accrochage avec des supporters lors du dernier match à domicile (0-2 contre Montpellier). Dans une configuration en 4-3-3, les Girondins démarrent bien. Avec des occasions, des duels gagnés et l’envie de se projeter rapidement vers l’avant malgré un déchet technique encore trop important. C’est pourtant Metz qui ouvre le score.

Sur un corner joué à deux, Nicolas De Préville, ancien de la maison bordelaise, délivre un centre parfait pour la tête de Didier Lamkel Zé (21e). Le premier but sous ses nouvelles couleurs pour l’attaquant camerounais, arrivé en prêt début avril en provenance du Royal Antwerp. Pour Bordeaux, qui avait réalisé son premier clean sheet de la saison la semaine passée à Lille (0-0), ce but contre le cours du jeu aurait pu être le début de la fin. Dominateurs mais dos au mur, les locaux ne lâchent pas pour autant. Mieux, ils relancent tout dès le début de la seconde période grâce à Ricardo Mangas (52e), bien aidé par une malheureuse déviation messine.

Niang et Hwang décisifs

Les Messins, eux, continuent de reculer, de laisser la possession à leur adversaire. Et à force de subir, la sanction arrive. A l’affût sur un bon centre de Gideon Mensah, Niang se jette au premier poteau pour donner l’avantage aux siens et inscrire son deuxième but cette saison (68e). Le moment choisi par les Lorrains pour (enfin) se réveiller. Mais il est trop tard. Thomas Delaine rate le cadre alors qu'il est idéalement placé au point de penalty (78e), le coaching opéré par Benoît Tavenot (adjoint de Frédéric Antonetti, toujours suspendu) ne change rien et Bordeaux parvient même à tuer le suspense, poussé par son public.

Sur un corner frappé par Yacine Adli, Hwang profite d'une sortie ratée de Marc-Aurèle Caillard pour finir de la tête (88e) et valider un succès plus que précieux pour son équipe. Prochain rendez-vous à Lyon dans une semaine pour les Girondins. Metz recevra Clermont dans un nouveau match de la peur.