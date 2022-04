Bordeaux: pour Guion, la claque reçue à l'OL était un "accident"

À la veille du match des Girondins de Bordeaux face à l'AS Saint-Étienne, David Guion est revenu en conférence de presse sur la gifle reçue par son équipe à Lyon dimanche (1-6). Si l'entraîneur bordelais conçoit que la défaite est "inacceptable", il souhaite rester positif et considère ce revers comme un "accident".

Trois jours après avoir été éparpillé par l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium dimanche (1-6), comment les Girondins de Bordeaux vont réagir au Matmut Atlantique mercredi, au moment d'accueillir l'AS Saint-Étienne pour un match de la peur lors de la 33e journée de Ligue 1? David Guion, lui s'attend à un "rebond" de la part de ses joueurs, comme il l'a expliqué en conférence de presse mardi.

>> Ligue 1: les infos sur la 33e journée

L'entraîneur des Girondins a expliqué s'être entretenu avec "quelques joueurs en individuel", après la défaite à Lyon, pour leur expliquer "[sa] façon d'avoir vu le match", alors que "les garçons faisaient la gueule, évidemment". Avant de concéder que "celle-ci (la large défaite, ndlr), je ne l'avais pas vu venir" après des semaines précédentes sans "signaux alarmants".

"Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre"

Pourtant, c'est bel et bien une claque que Bordeaux a reçu à Lyon, pas aidé par plusieurs bourdes, dont celle du gardien Gaëtan Poussin. Après un nul à Lille (0-0) et une victoire contre Metz (3-1), Bordeaux "a sombré individuellement, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, et collectivement", a concédé Guion.

Mais l'ex-entraîneur de Reims ne veut pas se montrer défaitiste alors que son équipe occupe la 19e place du championnat, à trois points du barragiste Clermont (18e). Selon Guion, cette défaite à Lyon est "un accident. Inacceptable, on est tout à fait d'accord, mais un accident. (...) Il n'y a aucune excuse, mais maintenant on se projette sur Saint-Étienne". Ce qu'a confirmé M'Baye Niang mardi: "Je vois les efforts qu'on fait, il ne faut pas tout remettre en question par rapport à ce match de Lyon."

Guion et Niang optimistes

Conscient que son équipe a une carte à jouer face à l'ASSE (17e, avec quatre points d'avance sur les Girondins), un concurrent pour le maintien, Guion a donc décidé de se montrer positif: "L'idée, c'est de rebondir, de prouver que c'était un accident, parce que les dernières prestations étaient correctes, l'équipe avançait, l'équipe progressait."

Un état d'esprit également véhiculé par M'Baye Niang, buteur contre Metz: "Je suis peut-être fou, mais je reste convaincu que ce groupe-là va s'en sortir. Je suis conscient qu'il y a urgence mais je ne suis pas inquiet plus que ça." Aux Girondins de le prouver mercredi soir, à domicile face à l'ASSE. À Bordeaux comme à Saint-Étienne, en ce moment, c'est l'espoir qui fait survivre.