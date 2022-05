Ligue 1: c’est officiel, le troisième devra passer par les qualifications en Ligue des champions

Le titre de champion d’Ecosse décroché par le Celtic Glasgow mercredi scelle officiellement les derniers espoirs du troisième de Ligue 1 de se qualifier directement en phase de poule de la Ligue des champions la saison prochaine.

L’espoir était infime et il s’est envolé mercredi soir avec le titre de champion d’Ecosse du Celtic Glasgow. La 52e couronne de l’histoire du club obligera le troisième de Ligue 1 à passer par le troisième tour de qualification puis les barrages de la Ligue des champions l’été prochain. Le championnat de France comptait en effet sur un titre national des Glasgow Rangers (deuxième du championnat) et sur leur victoire en Ligue Europa, le 18 mai prochain contre l’Eintracht Francfort, pour récupérer une qualification directe en phase de poule de la Ligue des champions.

Selon le règlement, si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des champions par le biais de son championnat, la place revient au troisième de Ligue 1. Et comme le champion d’Ecosse a récupéré un billet direct pour les poules en raison de l’exclusion des clubs russes des compétitions européennes, deux sacres des Rangers (en Ecosse et Ligue Europa) aurait ouvert la porte au 3e de Ligue 1. Raté. Une victoire en Ligue Europa de Francfort ne changerait rien non plus puisque l’équipe allemande ne se qualifiera pas en C1 via son championnat.

Le troisième de Ligue 1 devra donc vivre un été chargé à l’instar de Monaco la saison dernière. Le club de la Principauté - qui occupe d’ailleurs cette même place actuellement - avait passé le troisième tour en sortant le Sparta Prague avant de se casser les dents sur le Shakhtar Donetsk en barrage à l’issue d’un scénario cruel.

Les choses devraient bientôt changer pour la Ligue 1 puisque le nouveau format de la Ligue des champions, approuvé par l’UEFA cette semaine, offrira trois billets directement qualificatifs pour la compétition à la nation classée cinquième au coefficient UEFA (la France actuellement) à partir de la saison 2024-2025.