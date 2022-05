Ligue Europa: les Glasgow Rangers sont le dernier espoir du troisième de Ligue 1

Une victoire des Glasgow Rangers en Ligue Europa pourrait permettre au troisième de Ligue 1 de se qualifier directement pour la phase de poule de la Ligue des champions. Mais l’espoir est infime. Explications.

Le championnat de France aurait vu d’un très bon œil un sacre de Leipzig en Ligue Europa. Mais les Allemands, malgré un nouveau but de Christopher Nkunku, ont pris la porte en demi-finale contre les Glasgow Rangers (1-0, 3-1), jeudi. Un coup dur pour la Ligue 1 puisque Leipzig était l’équipe la mieux placée (5e à un point du Top 4 allemand, qualificatif pour la C1) pour offrir un billet direct en phase de poule de la prochaine Ligue des champions au dernier pensionnaire du podium français. En effet, selon le règlement, si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des champions par le biais de son championnat, la place revient au troisième de Ligue 1.

Sauf miracle, ce ne sera pas le cas cette saison. Mais il reste un infime espoir. L’exclusion des clubs russes de toutes les compétitions européennes la saison prochaine redistribue des places. Ainsi, le champion d’Ecosse évite désormais les barrages et se retrouve directement qualifié pour les poules de la prochaine Ligue des champions. Mais la place de leader est actuellement occupée par le Celtic Glasgow, bien parti pour décrocher le 52e titre de son histoire. Les Rangers sont deuxièmes à six points et à trois journées de la fin. La mission s’annonce impossible mais encore jouable mathématiquement.

Mission (presque) impossible pour les Rangers

Le troisième de Ligue 1 (Rennes actuellement) doit donc espérer la victoire des Rangers en Ligue Europa, un sans-faute lors de leurs trois derniers matchs de championnat, associé à un faux pas du Celtic. L’autre finaliste de la C3, Francfort, est pour sa part hors de la course à la Ligue des champions en Bundesliga (11e à 15 points du 4e).

Si Francfort s’impose ou si les Rangers sont sacrés sans être champions d’Ecosse, le troisième de Ligue 1 devra passer par le troisième tour préliminaire, puis par les barrages pour se hisser en poules. L’été dernier, Monaco, 3e du dernier championnat, s’était cassé les dents sur le dernier obstacle, en barrage face au Shakhtar Donetsk (0-1, 2-2).