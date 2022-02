Ligue 1: ce que risquent de payer les détenteurs de fumigènes dans les stades

En attendant le vote de la loi sport à l'Assemblée nationale, Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, est revenue lundi matin sur RMC sur l’amendement au sujet de l’amende forfaitaire qui visera les spectateurs munis d'engins pyrotechniques dans les stades.

"Interdits de déplacements jusqu'à la fin de saison pour quelques torches...C'est bien vous les plus illuminés !" Samedi dans le Chaudron de Saint-Etienne, les supporters des Verts avaient réservé un accueil salé à Roxana Maracineanu, la ministre déléguée des Sports en visite dans le Forez. En plus de cette banderole de protestation visant les instances dirigeantes, les fans du Kop Sud ont craqué plusieurs dizaines de fumigènes durant la rencontre de Ligue 1 entre les Verts et Montpellier (3-1). Comme samedi, l’ancienne nageuse est revenue ce lundi matin sur RMC, sur la loi sport, en passe d'être définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, qui concernera notamment l’utilisation des engins pyrotechniques dans les enceintes sportives.

"Les fumigènes sont déjà interdits, il n’y a rien de nouveau, a rappelé Roxana Maracineau dans Apolline Matin sur RMC. Ils sont passibles de trois ans de prison et 15.000 euros d’amende. Ce que nous allons faire dans la loi, c’est rendre cette amende beaucoup plus individuelle, plus immédiate et plus compréhensible pour les personnes qui introduisent ou utilisent à des fins violentes toutes formes d’armes, y compris les fumigènes."

Une amende "autour des 500 euros"

Et la ministre déléguée de préciser : "On va créer cette amende. Une personne qui introduira et qui sera prise avec un fumigène à partir du moment où on va voter la loi sport sera passible d’une amende qui sera payable tout de suite. On ne sait pas encore le montant mais ce sera autour des 500 euros. On espère que ce sera suffisamment dissuasif. Aujourd’hui, il n’y a pas cette amende, il n’y a pas partout la possibilité de reconnaitre les personnes qui craquent les fumigènes. Je rappelle que c’est dangereux."

Ferme sur les engins pyrotechniques, Roxana Maracineanu est néanmoins favorable à leur usage dans un cadre bien spécifique : "On a expérimenté avec l’Instance Nationale du Supportérisme une manière d’utiliser ces fumigènes de manière encadrée et sécurisée. Ce n’est pas l’utilisation en soi des fumigènes que l’on interdit mais il ne faut pas le faire n’importe comment. Il faut que cela soit sécurisé", conclut l’ancienne championne du monde de natation.